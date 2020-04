Angola: COVID-19 - Le Gouvernorat de Cunene renforce les mesures préventives

Ondjiva (Angola) — Le Gouvernement provincial de Cunene a acquis, au cours des sept derniers jours, du matériel de biosécurité pour renforcer les mesures de prévention contre le covid-19.

En mars, Cunene a reçu 90 millions de kwanzas pour l'achat de services, de logistique et de consommables pour des actions de prévention du covid-19.S'adressant lundi à l'Angop, le porte-parole de la Commission multisectorielle de lutte contre le Covid-19 à Cunene, Félix Belarmino, a déclaré que du matériel acquis, sans déterminer les quantités, il y a des moyens de protection individuelle pour les professionnels de la santé et le personnel en quarantaine institutionnelle.

Il a souligné qu'à ce stade, tous les citoyens doivent utiliser massivement les masques jetables et ceux fabriqués en tissus pour se protéger.Angola regista, até ao momento, 24 casos positivos da doença, dos quais dois mortos e seis recuperados, de acordo com a actualização da Comissão Interministerial para Resposta à Pandemia. Le responsable a également demandé à la population de continuer à respecter la distanciation et l'isolement social.

Cunene compte actuellement 78 citoyens en quarantaine institutionnelle et 107 en quarantaine à domicile, la province comptant huit centres de quarantaine, notamment trois dans la ville d'Ondjiva et un dans chacune des six municipalités de la région.L'Angola recense à ce jour 24 cas positifs de la maladie, dont deux morts, six guéris et 16 cas actifs, suivis par les unités hospitalières de référence, selon la mise à jour de la Commission interministérielle de réponse à la pandémie.