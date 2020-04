Angola: Le ministre d'État souligne les points clés de l'économie

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a affirmé lundi que les ministères de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture et de la Pêche auront une grande responsabilité dans la revitalisation de la base productive, en vue de relancer la croissance économique.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise et reprise des ministres sortants de l'Industrie et du Commerce, il a affirmé que l'accroissement de la production nationale entraînerait une augmentation d'emplois dans le pays, constituant ainsi un impératif national.

Selon le gouvernant, après le dernier changement dans la structure organique de l'Exécutif, l'activité productive de l'Angola est pratiquement concentrée dans deux ministères, notamment ceux de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture et de la Pêche.

Pour le responsable, ce n'est qu'avec l'augmentation de la production intérieure qu'il sera possible d'améliorer les niveaux d'emploi et, par conséquent, les revenus des citoyens et des familles angolaises.

Le ministre d'État à la Coordination économique a indiqué que la mise en œuvre d'un plan d'action réaliste, du Programme intégré du commerce rural approuvé par l'Exécutif, est également une mesure importante pour la valorisation de la production nationale.

Manuel Nunes Júnior a défendu la nécessité de travailler avec des hommes d'affaires afin que, pour les 54 produits sélectionnés par le PRODESI et notamment ceux du panier de la ménagère, l'autosuffisance en matière de consommation interne soit atteinte.

A son tour, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a souligné comme priorité l'augmentation de la production intérieure et la conséquente baisse des importations. À cet effet, un mariage entre les deux secteurs appartenant à la chaîne de production nationale sera nécessaire, notamment le commerce et l'industrie, la pêche et l'agriculture.

La cérémonie de remise et reprise a eu lieu entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, Victor Fernandes et la ministre sortante de l'Industrie, Bernarda Martins et plus tard avec le ministre sortant du Commerce, Jofre Van-Dúnem Júnior.