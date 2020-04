Congo-Kinshasa: Riposte au COVID-19 - Félix-Tshisekedi associe les chefs des confessions religieuses

Le chef de l'Etat requiert leur implication pour la sensibilisation de la population dans la lutte contre cette pandémie dont l'augmentation du nombre de victimes dans le pays inquiète.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé le lundi 20 avril à la Cité de la N'sele une audience à une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par l'archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo. La lutte pour faire barrage à la pandémie dans le pays, les questions relatives au bon fonctionnement des affaires de l'État et la collaboration qui doit exister entre l'Eglise et les autorités du pays ont été parmi les questions évoquées pendant cette entrevue.

Felix Antoine Tshisekedi veut ainsi mettre à profit la confiance que ces chefs religieux bénéficient de la part de leurs fidèles pour « faire passer correctement les messages et monter des actions dans le sens de la lutte contre cette maladie mortelle » que les deux parties ont présentée comme « l'ennemi commun et invisible ». Pour Mgr Ambongo, ils ont répondu à l'invitation du chef de l'État qui, en ce moment, est en train de mettre en place des stratégies pour lutter contre « l'ennemi commun et invisible » qu'est coronavirus. A en croire le prélat catholique, Félix-Antoine Tshisekedi a ainsi estimé que c'était le moment ultime d'associer les confessions religieuses dans ce combat commun contre cet ennemi. « Certes les cultes sont suspendus, mais les prières continuent et que les hommes de l'Eglise continuent à communiquer avec leurs fidèles à travers les moyens de communication modernes dont ils disposent », a-t-il fait savoir.

Ce prince de l'Eglise catholique a, par ailleurs, rappelé que malgré la situation liée à cette pandémie, leur rôle, en tant que leaders d'opinions, reste intact et ils veulent mettre en contribution cette confiance que leurs fidèles placent en eux pour faire passer correctement les messages et monter des actions dans le sens de la lutte contre cette maladie mortelle. Mais aucune action ou stratégie commune de riposte n'a été annoncée.

Mgr Fridolin Ambongo a également fait savoir que le travail de l'Eglise s'étend aussi sur le volet humanitaire pour secourir les sinistrés et les plus démunis. Parlant de la collaboration qui doit exister entre l'Eglise et l'État en RDC, le prélat catholique a affirmé que celle-ci se porte bien, se refusant à faire des commentaires sur d'autres questions abordées avec le chef de l'État. « Vous en connaîtrez la teneur dans les jours à venir », a-t-il conclu en réponse aux nombreuses questions de la presse.