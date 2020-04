Madagascar: Impact - Le tourisme à l'agonie dans la Cité des Fleurs

À genou ! Les impacts du coronavirus est irréversible pour le secteur du tourisme ans la région Boeny. Tous les hôtels de Mahajanga ont fermé leurs portes tour à tour, depuis le début de l'État d'urgence sanitaire à Madagascar, le 22 mars. Plus précisément, du fait des restrictions concernant le transport et surtout la fermeture du trafic national sur la RN 4 (vers Antananarivo) et la RN6 (vers la zone nord) ont complètement affaibli le secteur.

La déclaration du président de la République dimanche soir, a donné un espoir de survie à tous les établissements concernés de Mahajanga. Tel l'hôtel Le Badamier qui a publié sur le réseau social son ouverture ce jeudi 23 avril. Mais ce sera une joie à demi-teinte, car la liaison circulation sur la RN 4 n'est pas encore rouverte. Le trafic sur cet axe reste suspendu jusqu'à la fin du confinement.

Les mois de mars et surtout d'avril, avec les vacances de Pâques, auraient une belle opportunité pour les opérateurs d'accueillir des clients, s'il n'y avait eu le coronavirus. Le tourisme était déjà mal en point depuis le début de l'année à cause des tempêtes tropicales. La saison des pluies, en janvier et février n'a rien arrangé.