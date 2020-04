Madagascar: Déconfinement - Mahajanga au rythme des trois régions confinées

Le Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 de Boeny a décidé de suivre le rythme des trois régions touchées, Atsinanana, Analamanga et Haute-Matsiatra. C'est-à-dire de respecter les conditions et règles obligatoires pendant les quinze jours de déconfinement progressif jusqu'au 3 mai. Telle est la teneur de la réunion qui s'est tenue hier, au siège du CCO à Mahabibokely.

La préparation de la reprise des cours pour les classes d'examen, Terminales et Troisièmes, pour les établissements publics se déroulera ce jour. Notamment pour le lycée Philibert Tsiranana qui tiendra une réunion à 8h30 pour les enseignants des classes de Terminales. « Les élèves seront placés un par table et en quinconce. Cette mesure est possible, car ils seront répartis dans les salles de classe disponibles. Des enseignants des différentes matières les encadreront », rassure le directeur régional de l'Éducation nationale, Jean-Rémi Randriamiandrison.

Hier, la réunion entre les directions régionales de l'Assainissement et de l'eau, et de l'Éducation nationale, a débouché sur la décision de mener une action de désinfection de toutes les salles de classe dans les établissements privés et publics, à partir de ce jour.

« La circonscription scolaire de Mahajanga 1 est concernée par cette mesure en premier lieu. Le protocole sanitaire est exigé. De même, dès la rentrée, un comité de vigilance de lutte contre les épidémies sera mis en place dans chaque établissement», explique le chef de service de la DRENTP, Sylvain Andrianarivah Rakotovao.

En ce qui concerne l'horaire de travail, le CCO Covid de Boeny est aussi de 6 heures à 13 heures. Les restaurants appliqueront aussi cet horaire ainsi que les repas à emporter.