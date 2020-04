Madagascar: Mort ou vif

Un faux débat. Que le Covid-Organics guérisse ou pas le coronavirus, qu'à cela ne tienne.

On n'a rien à perdre. Quand l'épidémie était déclarée, tout le monde à cédé à la panique générale. On luttait à mort pour quelques feuilles de ravintsara, on payait une fortune quelques branches de kininipotsy, on achetait à prix d'or citron, gingembre, oignons et ail pour en faire une potion magique à même de mettre hors d'état de nuire ce diable de coronavirus. Ce n'est pas tout. Qu'est ce qu'on n'a pas lu sur les réseaux sociaux comme conseils et astuces pour se mettre à l'abri du Covid-19. Autant les Chinois mangeaient tout ce que le palais aurait repoussé, autant on proposait des remèdes les plus fantaisistes et repoussants.

Du lait de cafard au jus de taim-boalavo en passant par l'urine de chat, on en voyait tous les goûts et toutes les couleurs. Le premier aurait pour vertus de guérir le tétanos, le second faciliterait un accouchement compliqué mais il n'a jamais été prouvé qu'ils avaient une quelconque vertu contre le coronavirus. Mais face à la menace du coronavirus qui a fait des ravages de par le monde, tout le monde était désemparé. On aurait avalé n'importe quel remède pour échapper à la mort.

Hasard ou effet réel des remèdes de grand-mère, le coronavirus n'a pas eu pour le moment le bilan dévastateur comme c'est le cas ailleurs. Zéro nouveau cas hier, pour un total de cent vingt et un contaminés et quarante et un guéris. C'est l'un des meilleurs bilans au monde. C'est tout simplement incroyable eu égard à la pauvreté, au manque de moyens, à l'indiscipline, à l'impossibilité d'appliquer le confinement même partiel. Personne ne veut y croire et cherche la petite bête autour du nombre restreint de dépistage. On a oublié qu'on est un des pionniers des plantes médicinales et d'excellents chercheurs qui n'ont jamais été soutenus et considérés jusqu'ici.

La situation a remonté le moral des uns et des autres au point de renier la possibilité d'un remède sorti du méninge des chercheurs et à base de plantes médicinales. Tout le monde se croit à l'abri et immunisé au bout d'un mois de guerre et refuse d'admettre que leur sort ne dépendait d'une simple tisane d'un plante vieille comme la nuit des temps. On se permet même l'insolence de remettre en cause l'efficacité du remède produit par un laboratoire de renom alors qu'il y a un mois on était prêt à ingurgiter sans se poser de question, sans penser un seul instant aux effets secondaires, un mélange d'hydromel et d'acide sulfurique. Si la situation a été plus ou moins maîtrisée, il doit y avoir une explication. Et si c'était le Covid-Organics ?

Rien n'est moins sûr. La bataille est loin d'être gagnée. Avec le retour à la normale des activités, le mieux c'est de prendre le maximum de protection. S'il suffit de boire une tisane reconnue pour ses vertus où est le mal? L'équation est simple. C'est mort ou vif. Et c'est soit l'homme soit le virus. À vous de choisir.