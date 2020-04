Soudan: Le Comité de sécurité à l'Ouest-Darfour affirme le calme de la situation de sécurité

- Le chef du comité de sécurité technique dans l'État de l'Ouest-Darfour, général de brigade Haider Ali Badi, a confirmé la stabilité de la situation de sécurité dans tout l'État, notant que cela a été fait grâce à l'étroite coopération entre les forces régulières.

Il a indiqué que le comité technique de sécurité de l'État a établi un ensemble de plans et programmes de sécurité pour lutter contre la contrebande, la criminalité frontalière, la traite des êtres humains et la lutte contre les phénomènes négatifs, en plus des plans visant à sécuriser la prochaine saison agricole estivale et les villages de retour volontaire des déplacés.

Il a ajouté : "Les dispositions nécessaires ont été prises pour organiser les examens du certificat soudanais au moment dès l'annonce de leur établissement par l'Etat.

Il a déclaré que les forces régulières travaillent en totale harmonie dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions en matière de maintien de la sécurité et de la stabilité et d'imposition du prestige de l'État et de l'État de droit dans l'État à la lumière des changements qui se produisent dans le monde dans divers domaines, louant l'aide des autorités exécutives et civiles et du grand public aux forces régulières pour jouer leur rôle envers la patrie et les citoyens.