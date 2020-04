Ghana: Asamoah Gyan - « Ce penalty va me hanter pour le reste de ma vie »

Qu'Asamoah Gyan se rassure. Cette action hante aussi bien l'Afrique toute entière. L'attaquant ghanéen revient sur son penalty raté contre l'Uruguay en quarts de finale de la Coupe du monde 2010.

« Jusqu'à aujourd'hui, quand je suis seul, ça me hante. Dès fois, il m'arriver de croire que le monde pouvait repartir en arrière pour me refaire« , a affirmé Gyan samedi sur TV3.« Mais je sais que c'est quelque chose qui va me hanter pour le reste de ma vie. Je l'accepte parce qu'il n'y a rien que je puisse faire contre« , a t-il ajouté.

Il y a d'ailleurs quelques années, l'ancien buteur de Renens indiquait qu'il ne tirera plus de penalties pour les Black stars.Gyan, 34 ans, indique par ailleurs que n'avoir gagné aucun trophée avec le Ghana reste l'un de ses plus gros échecs. « Depuis 2003, j'ai gagné une médaille de rbonze et ue en argent. Je veux l'or que je n'ai pas« .