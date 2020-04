Cote d'Ivoire: Coronavirus - 424 personnes assistées et 834 personnes interpellées, du 24 mars au 20 avril

Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Charlemagne Bleu, a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du couvre-feu lié au Coronavirus, 424 personnes ont été assistées pour urgence et détresse, 834 personnes interpellées, 293 engins mis en fourrière et 65 corps enlevés et conduits à la morgue du 24 mars au 20 avril 2020.

C'était à l'occasion du point de presse quotidien sur la situation de la maladie à Coronavirus (COVID-19), le lundi 20 avril 2020 à Abidjan.Charlemagne Bleu en a profité pour mettre en garde toutes les personnes qui lavent et remettent sur le marché des masques à usage unique ayant été déjà utilisés.Prenant part à ce point de presse, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Dr Edith Kouassy, en a appelé, au nom de son ministre, à la vigilance.

Bien qu'elle se soit réjouie de la tendance haussière du nombre de cas guéris, Dr Edith Kouassy a insisté sur la prudence et invité à la prise de conscience collective, afin de freiner la propagation et venir à bout de cette pandémie. Selon elle, Abidjan enregistre 93% des cas confirmés tandis que les villes de l'intérieur du pays se retrouvent avec 7%. Les communes de Cocody et Marcory étant les plus touchées.