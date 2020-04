Cote d'Ivoire: COVID-19 - L'autorité sanitaire chinoise appelle à la coopération internationale face à la pandémie

L'autorité sanitaire chinoise a appelé à la coopération internationale pour mener conjointement le travail de prévention et de contrôle face à la pandémie de COVID-19.

Ma Xiaowei, ministre chargé de la Commission nationale de la santé, a lancé cet appel dimanche soir lors de la réunion virtuelle des ministres de la Santé du Groupe des 20 (G20).

M. Ma a indiqué que la Chine était disposée à mettre en œuvre le consensus atteint lors du sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur le COVID-19, appelant l'ensemble des parties à continuer à soutenir le rôle dirigeant de l'OMS dans la coordination de la coopération internationale contre le COVID-19.Le ministre chinois a également exhorté à des efforts conjoints pour aider les pays ayant un système de santé vulnérable.Selon lui, après trois mois d'efforts acharnés, la transmission locale du virus a été contenue en Chine, et davantage de gens retournent à une vie normale et au travail.

"Nous avons continué à améliorer notre travail de prévention, de contrôle et de traitement et à partager nos expériences avec le monde entier."Le gouvernement chinois a fourni ou offre des fournitures de matériel à 127 pays et quatre organisations internationales et a envoyé des équipes d'experts dans 15 pays, d'après M. Ma.Environ 40 personnes, dont des ministres de la Santé du G20 et d'autres pays invités, ainsi que des dirigeants de l'OMS et d'autres organisations internationales, ont participé à la réunion dimanche.