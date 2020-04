Afrique: Chronique « Sur le vif » - L' Oms, un parfait bouc-émissaire

billet

Les coups de menton de Donald Trump n'émeuvent plus grand monde. L'homme a inscrit son premier mandat sous le sceau du démantèlement non feint de toutes les organisations internationales. Il s'est retiré de l'Unesco, il veut disloquer l'Omc, il tente d'affaiblir l'Onu, il a quitté l'Accord de Paris et est revenu sur l'Accord nucléaire avec l'Iran.

L'ancien promoteur de boxe ne s'encombre pas d'états d'âme quand l'occasion se présente pour leur taper dessus et les frapper là où ça fait mal : leur poche. C'est exactement ce qu'il vient de faire avec l'Organisation mondiale de la Santé (Oms).

Plus question de verser à cette organisation les 400 millions de dollars que lui allouait le Pays de l'Oncle Sam. Donald Trump pointe la responsabilité de l'Oms dans la mauvaise gestion de la pandémie et la dissimulation de la propagation de la maladie.

L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'organisation, va devoir se débrouiller pour boucher le trou financier. Ce qui ne sera pas aisé, la quote-part américaine représente 17 % du budget de l'Oms.

À titre de comparaison, la Chine ne cotise qu'à hauteur de 40 millions de dollars, soit dix fois moins. Justement, pour justifier sa décision, Trump accuse l'Oms d'être à la solde de l'Empire du milieu qu'elle aurait aidée à maquiller la vérité sur la pandémie du Covid 19.

Couper les vivres à l'Oms en pleine pandémie, n'est sans doute pas la meilleure des réponses. C'est comme si, n'étant pas content de la gestion d'une caserne, on décidait de cesser tout soutien logistique aux sapeurs en pleine opération d'extinction de feu, pour paraphraser Pascale Boniface.

En réalité, Donald Trump est dans la stratégie du contre-feu. En accusant l'Oms d'être sous influence de la Chine, il tente d'échapper à ses propres faiblesses.

Faut-il le rappeler, quand l'Amérique n'était pas encore menacé, il avait minimisé la portée de cette maladie qu'il avait ironiquement rebaptisé « virus chinois ».

Son inaction a fait des États-Unis l'épicentre du Covid 19 avec 770.564 cas confirmés et 41.114 décès à la date du 20 avril.

L'État de New-York, symbole du gigantisme et de la démesure américaine, est le cœur du drame qui s'y joue. Les images de cercueils entassés sur une île du port de la ville transformée en fosse commune font froid dans le dos.

Mais il ne faut pas s'y tromper, derrière cette attaque contre l'Oms, Trump cherche à atteindre la Chine qu'il accuse d'avoir caché l'ampleur de la maladie et menti sur les chiffres. Une position que le cénacle du G7 épouse.

C'est connu, entre riches, on se fait souvent de petites faveurs. Et pourtant, pas plus tard qu'au mois de janvier dernier, dans un tweet, Trump louait les efforts de la Chine pour contenir le Covid 19.

« Les États-Unis apprécient grandement vos efforts et votre transparence. Tout va bien se passer. Au nom du peuple américain, je tiens à remercier le président Xi Jinping ».

Mais ça, c'était avant que la maladie ne se déclare sur le territoire américain et qu'elle n'y cause le bilan le plus lourd au monde. D'où ce changement de ton et de tonalité.

On était en droit de penser qu'en cette période d'incertitude, les calculs géopolitiques seraient remisés dans les tiroirs. Mais avec Trump, il ne faut jurer de rien. Il est aussi imprévisible que son accession au pouvoir.

Pour échapper aux critiques d'une grande partie de l'opinion américaine, il cherche en l'Oms un bouc-émissaire qui certainement n'est pas irréprochable dans la gestion de cette pandémie.

Il se dit même que si son Dg s'est montré très complaisant vis-à-vis de la Chine, c'est parce que ce pays s'apprêterait à créer le premier centre de contrôle des épidémies en... Éthiopie, pays d'origine de Ghebreyesus et l'un des pays les plus endettés vis-à-vis de Pékin. Théories conspirationnistes ? Allez savoir !

On peut reprocher beaucoup de choses à l'Oms mais le procès, on le fait après, quand le monde se sera débarrassé du Covid 19.

Mais c'est trop demander aux puissances occidentales, préoccupées qu'elles sont par l'après-Covid et le nouvel ordre mondial qui risque d'émerger des décombres coronariens et dont la Chine pourrait être la locomotive.