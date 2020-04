Togo: Bodhi Foods Sarl impacte le taux d'employabilité dans Doufelgou et affiche ses ambitions pour le marché international

Superbe aliment ancestral, cultivé depuis des siècles et servant de nourriture de base à des milliers de personnes, consommé sous forme de couscous ou bouillie aussi bien sur le plan national qu'international, le petit mil plus connu sous le nom de Fonio, est reconnu pour sa grande contenance en « calcium, magnésium, zinc et manganèse, raisons pour lesquelles il est traditionnellement prescrit aux enfants, aux femmes enceintes et personnes âgées, le fonio est naturellement sans gluten, tout ceci confèrent au fonio le caractère d'aliment vivement recommandé pour les diabétiques et hypertendues ».

Raison pour laquelle, sa transformation est d'une utilité sans pareille pour les populations aussi bien togolaises que de la sous-région.

C'est ce qui en sorte a décidé la société Bodhi Foods Sarl de Yorou Késiré, à se lancer dans la transformation dans une unité de transformation construite à Niamtougou dans le canton d'Agbandé-Yaka dans la préfecture de Doufelgou.

Une unité qui a démarré sa production depuis 2019. Des dires du promoteur, il s'agit d'une unité de transformation dont l'objectif est d'améliorer la qualité et la diversité des produits de fonio afin d'élargir l'offre non seulement pour la consommation locale mais aussi pour l'exportation.

De par cette option pour la transformation, Bodhi Foods Sarl avec dans le viseur le marché national et international, d'après les explications de M. Késiré offre désormais aux consommateurs trois gammes de produits certifiés biologiques (Fonio Décortiqué, Fonio Blanchi et Fonio Précuit) et une série de produits dérivés comme les biscuits à base du fonio.

C'est en tout cas une ouverture d'unité de transformation qui n'est pas sans impact sur l'emploi dans le milieu.

Des indications du premier responsable de Bodhi Foods Sarl qui produit 1/tonne de Fonio par jour, ils viennent ainsi contribuer au tissu économique local, puisque, grâce à l'appui du projet PASA, vient offrir de l'emploi à 147 dames, 12 jeunes et un personnel d'encadrement (6), se veut plus que jamais proche des producteurs de Fonio.

Parlant du marché international, après celui national, Yorou Késiré et ses collaborateurs grâce à la qualité de leurs produits, l'esprit d'entrepreneuriat et d'initiative, ont bien des ambitions. On en veut pour preuve, sa participation au Salon International de SARA d'Abidjan en Côte d'Ivoire au mois de Novembre 2019.

Une sortie qui a permis à Bodhi Foods Sarl, d'écouler plusieurs de ses produits et aussi par la même occasion de dénicher de nouveaux marchés et d'autres partenaires.

On peut dire qu'avec Bodhi Foods Sarl et son unité de transformation qui fait la fierté de toute une préfecture (celle de Doufelgou).

Et ce n'est que le PND (Plan National de Développement) qui ne peut que s'en sortir gagnant vu qu'il met un accent particulier sur l'organisation des acteurs des différentes filières à travers son accompagnement.