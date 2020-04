Angola: La route nationale 105 bénéficie de nouveaux ponts

Benguela (Angola) — Deux ponts commencent à être construits et un autre doit être réhabilité, à court terme, le long de la route nationale n ° 105, qui relie les provinces de Benguela et Huíla, en vertu de l'ordonnance présidentielle n ° 53/20 du 13 avril, a appris lundi l?Angop.

Selon le Portail du Gouvernement de Benguela, cette ordonnance approuve les dépenses et officialise la passation simplifiée de marchés par le critère matériel pour les trois projets, notamment la construction de ponts sur les rivières Calualua et Cutembo et la réhabilitation d'un autre sur Coporolo.

Le pont sur la rivière Calualua, d'une longueur de 60 mètres, est estimé à trois milliards 125 millions de kwanzas, tandis que le pont sur Cutembo, avec 73 mètres, coûtera trois milliards 578 millions de kwanzas.

Le pont sur Coporolo sera réhabilité avec un budget de 384 millions 269 mille 320 kwanzas.

L'acquisition du service d'inspection du pont sur la rivière Calualua est estimée à 93 millions 750 mille kwanzas, à Cutembo elle est fixée à 107 millions 340 mille kwanzas, tandis qu'à Coporolo, elle coûte 19 millions 213 mille 66 kwanzas.

Les fortes pluies qui se sont abattues les municipalités de Chongoroi, Caimbambo, Cubal et la commune de Dombe Grande dans la province de Benguela au cours des derniers mois ont provoqué l'effondrement des ponts susmentionnés, perturbant le trafic routier.

Des centaines de véhicules, légers et lourds, et des milliers de personnes, dans les deux sens, ont été retenues dans ces lieux, à la fois en 2019 et cette année (2020), en raison des dégâts causés par les fortes pluies dans les infrastructures référencées.

La route nationale n ° 105 est d'une grande importance dans la connexion entre le nord et le sud du pays, ainsi qu'entre l'Angola et la République de la Namibie.