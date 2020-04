Algérie: Destruction d'une casemate à Djelfa et 2 bombes de confection artisanale à Jijel

Alger — Une casemate pour terroristes contenant une quantité de munitions a été découverte et détruite lundi à Djelfa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors que deux bombes de confection artisanale ont été détruites à Jijel par un autre détachement de l'ANP, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 20 avril 2020, suite à une opération de fouille et de ratissage dans la zone d'Oued El Ghirane à Djelfa en 1ère Région militaire (RM), une casemate pour terroristes contenant deux (2) fusils de type "Mauser", une quantité de munitions, une bombe de confection artisanale et d'autres objets, alors qu'un autre détachement de l'ANP a détruit deux (2) bombes de confection artisanale et ce, dans la localité de Djebel Sadat, commune de Chakfa, wilaya de Jijel en 5ème RM", précise la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont intercepté 13 narcotrafiquants en leur possession 113,780 kilogrammes de kif traité et 1064 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Relizane/2ème RM et Aïn Defla/1ère RM, tandis que des Garde-côtes ont saisi à Jijel/5ème RM 37,07 kilogrammes de kif traité".

En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Biskra/4ème RM, un individu à bord d'une camionnette chargée de 1345 unités de tabac".