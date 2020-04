Algérie: Ouargla-Covid19 - De nouveaux comportements pour s'adapter au confinement

Ouargla — Le confinement partiel instauré par les pouvoirs publics dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a donné lieu à de nouveaux comportements sociaux des citoyens et des familles Ouarglies pour s'adapter à cette épreuve préventive.

Certains ont opté, en substitut aux visites et déplacements, pour l'exploitation de différents canaux et plateformes des réseaux sociaux pour rester en contact virtuel avec leurs parents et proches, notamment en cette période des vacances scolaires de printemps habituellement mises à profit pour rendre visites aux proches ou pour organiser des fêtes sociales.

Mme. Fatima femme au foyer, originaire de la wilaya de Constantine et établie à Ouargla, n'a pas manqué de louer les usages des moyens de communication modernes qui l'ont aidé à surmonter, un tant soit peu, les effets de l'éloignement de sa famille, tout en exprimant des regrets de n'avoir pas assisté à une fête de son frère, se contentant de présenter des vœux et suivre la fête via une application de Smartphone.

Mme Naima, issue d'un quartier populaire d'Ouargla, a, pour sa part, évoqué les vertus des nouvelles technologies de communication qui lui ont permis de s'informer de l'état de santé de ses parents et de se conformer aux mesures de confinement de prévention du Covid-19.

Approché par l'APS pour plus d'explications sur l'exploitation optimale des moyens de communication modernes en cette conjoncture de confinement, Mohamed Lamine Selahat, enseignant au département de psychologie de l'université d'Ouargla, a indiqué que les rencontres et accolades sont abandonnés devant l'impact de la pandémie et la panique et la peur de la contamination de cette maladie virale mortelle, et que la fin de la pandémie devra donner lieu à un retour à la normale de la vie des citoyens.

Le confinement a changé également les habitudes de restauration

L'impact du confinement s'est également accompagné d'un retour aux bonnes habitudes de consommation, avec l'attente des membres de la famille des délicieuses préparations culinaires des mères, attisant la gourmandise des grands et des petits.Mme. Nadjah, femme au foyer, se plaint de passer pratiquement toute sa journée dans la cuisine pour satisfaire la gourmandise des siens, savourant au moins, dit-elle, quatre repas par jour en plus d'autres préparations de salés et de sucrés.Autre coté de la médaille, et craignant une pénurie de produits alimentaires, des citoyens ont développé d'autres habitudes de consommation, en se mettant systématiquement au stockage des produits de large consommation.

L'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication a aidé, en cette conjoncture de confinement, de nombreuses personnes à accomplir virtuellement certaines de leurs taches habituelles, à l'instar de Badreddine, éducateur physique, qui s'adonne actuellement aux activités physiques à domicile, loin des salles et terrains de sports.

Pour lui, "le quotidien a changé, en adaptant un nouveau mode de vie et l'animation de cours virtuels sur les réseaux sociaux".D'autres jeunes novices dans la manipulation et la découverte des diverses options des nouvelles technologies de la communication ont, par la force du confinement, commencé à s'y initier, à l'instar de Merouane, étudiant, qui a mis à profit son isolement pour apprendre des astuces technologiques, et contribuer à améliorer ses compétences dans certaines, dont la programmation, tout en respectant la distanciation sociale.

Samia, étudiante en médecine à l'université d'Ouargla, a, pour sa part, mis à profit cette période pour développer, gratuitement, ses connaissances médicales à la faveur des sessions d'initiation et de formation dans sa filière d'enseignement disponibles à travers diverses plateformes technologiques.