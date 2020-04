Afrique: La conférence internationale sur la planification familiale reportée à novembre 2021

La conférence internationale sur la planification familiale (CIPF), prévue en février 2021, a été reportée à novembre de la même année en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué de son comité directeur international.

"Le secrétariat du comité directeur international et les sous-comités ont pris la décision difficile, mais nécessaire, de reporter la CIPF", affirme la même source, précisant que la conférence aura lieu du 8 au 11 novembre 2021 à Pattaya, en Thaïlande.

"Nous maintenons notre engagement à accueillir cet important rassemblement mondial de professionnels de la santé génésique et de la planification familiale à Pattaya", assure le comité directeur international de la CIPF.

"Nous espérons que cette [décision] atténuera autant de risques que possible pour la santé et la sécurité de nos délégués et de notre pays hôte, la Thaïlande, en accordant du temps pour la production et la large distribution d'un vaccin contre le Covid-19", ajoute le communiqué.

En raison de l'arrêt prolongé de toutes les recherches non essentielles, dans de nombreux endroits où opèrent les partenaires et délégués de la CIPF, ce report leur donnera plus de temps pour la concrétisation de leurs projets de recherche", affirme le comité directeur international de la conférence sur la planification familiale.

La CIPF est organisée une fois tous les deux ans, à l'initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Des représentants des ministères de la Santé de plusieurs pays et des universitaires y prennent part.

La dernière conférence, sixième édition de l'évènement, a eu lieu en mars 2019 au Rwanda.