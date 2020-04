Algérie: COVID-19 - Le CJD propose des mesures pour la sauvegarde de l'emploi et des PME

Alger — Des propositions de mesures urgentes en faveur de la sauvegarde de l'emploi et des PME dans le contexte imposé par la pandémie du Covid-19 ont été proposées par le Centre des Jeunes Dirigeants Algérie (CJD), a indiqué lundi l'organisation patronale dans un communiqué.

"Le Centre des jeunes dirigeants Algérie (CJD) a adressé au ministère de l'Industrie et des Mines des propositions de mesures visant à soutenir et à accompagner les entreprises en difficulté", a fait savoir la même source.Regroupées en trois parties, ces mesures d'urgence sont à mettre en œuvre en deux temps : pendant le confinement pour assurer aux salariés un revenu de dignité, et après le confinement pour permettre aux entreprises de redémarrer leur activité, précise le CJD.

Selon l'organisation patronale, il s'agit plus généralement pour les PME, de reporter de dépôt de déclarations fiscales jusqu'au 30 septembre 2020, suspendre les paiements dus des charges sociales et fiscales durant la période de la pandémie et trois (03) mois après la date de retour à la normale, à échelonner selon un échéancier de 6 à 12 mois.

Il s'agit également de permettre aux entreprises de contracter un crédit bonifié et garanti par l'Etat pour pouvoir honorer leurs échéances sociales et financer le redémarrage de l'activité. Ce crédit peut être défini à hauteur de 25% à 30% du Chiffres d'affaires de 2019, estime le CJD.

La crise sanitaire constitue "Un coup dur pour de nombreux secteurs qui sont d'ores et déjà en crise, après une année 2019 difficile, marquée par un très fort ralentissement de l'activité économique", fait observer l'organisation patronale, relevant que les entreprises, notamment les PME et leurs salariés y sont les plus touchés. "Devant cette situation exceptionnelle, il est donc indispensable de prendre des mesures urgentes pour sauvegarder les emplois et assurer la pérennité de ces entreprises", plaide l'organisation dans son communiqué.