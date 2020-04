Sénégal: Suivi des operations du force COVID 19 - Les attentes des différents pôles

Vigilance particulière, disponibilité des ressources nécessaires au fonctionnement du Comité, ou encore transparence et clarté dans tout ce qui sera fait dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des opérations de « FORCE COVID-19

». Telles sont les attentes des différents pôles, que ce soit celui de la majorité présidentielle, de l'opposition et des non-alignés, par rapport au comité mis en place par le chef de l'Etat, Macky Sall.

Auparavant, Déthié Faye des non-alignés, Tamba Danfakha de l'opposition, tout comme Cheikh Sarr de la majorité accueillent positivement le choix porté sur le Général François Ndiaye pour diriger ladite structure.

DETHIE FAYE, POLE DES NON-ALIGNES : «Ce qui est demandé à ce comité, c'est d'être particulièrement vigilant»

«Pour la nomination du Général Ndiaye, qui est une autorité militaire indépendante de toutes les chapelles politiques, nous accueillons sa nomination positivement.

Parce que, dans le contexte actuel, on a besoin de rassurer les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous en réjouir, le féliciter et lui souhaiter aussi plein succès. Parce que son succès, c'est aussi notre victoire contre le Covid-19.

Pour les attentes, c'est de faire de sorte que les Sénégalais ne soient pas déçus, de sorte que les ayants-droit puissent accéder à ces denrées-là sans qu'il n'y ait pas possibilité de détournement à quelque niveau de la chaine.

Ce qui est demandé à ce comité, c'est d'être particulièrement vigilant et de comprendre que les enjeux sont extrêmement importants et c'est leur détermination seulement qui serait de nature à mettre fin à tout ce tollé-là qu'il y a eu autour de l'achat et de la distribution des denrées.

Les deux représentants que nous allons envoyer, nous leur indiquerons la posture très précise à prendre pour que cet effort énorme qui est fait pour les couches vulnérables soit sentie par tout le monde».

CHEIKH SARR, POLE MAJORITE PRESIDENTIELLE : «Pour le reste, que des procédures claires et transparentes soient mises en place»

«Je me félicite de la nomination d'une personnalité neutre, un Général de l'armée. Je ne le connais pas personnellement mais ce que la presse dit de lui montre qu'il est compétent et peut valablement diriger le comité.

L'autre satisfaction, c'est la composition du comité avec la représentation des institutions de la République et toutes les forces vives de la nation.

Pour le reste, que des procédures claires et transparentes soient mises en place. Nous avons espoir que tout se passera correctement parce que c'est un engagement pour la patrie dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il s'agira, après, de rendre compte à la nation».

TAMBA DANFAKHA, POLE OPPOSITION ET SG UNP SENEGAL : «Il ne faut pas que les retards et cafouillages notés dans l'installation du dialogue politique et national se répètent encore»

«La nomination du général François Ndiaye est une excellente chose car il a la réputation d'un homme intègre et compétent. Cela montre la volonté du président Macky Sall de faire preuve de transparence dans la gestion du fonds Covid-19.

Tant mieux. Il reste à espérer que des moyens suffisants seront mis à la disposition du général Ndiaye dans l'immédiat pour lui permettre de fonctionner et de devenir très vite opérationnel. Il ne faut pas que les retards et cafouillages notés dans l'installation du dialogue politique et national se répètent encore.

Si les ressources sont mises à la disposition du général, je suis certain que notre pays sortira grandi et plus fort de la pandémie.

Car au-delà du général Ndiaye, il y a les forces vives de la nation qui seront impliquées. S'il y a succès, nous aurons fait la preuve que notre pays est plus fort quand ses enfants se mettent ensemble pour travailler».