Sénégal: L'activité économique en baisse de 0,4% en février (DPEE)

Dakar — L'activité économique interne (hors agriculture et foresterie) s'est contractée de 0,4% en rythme mensuel, en février, a-t-on appris mardi de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Cette baisse est consécutive aux contreperformances relevées dans les secteurs tertiaire (-8,4%) et secondaire (-0,1%), explique la DPEE, une direction placée sous la tutelle du ministère de l'Economie.

Mais l'administration publique et le secteur primaire se sont respectivement consolidés de 24,5% et 2,6%, en février, selon le "Point mensuel de conjoncture", un document publié par la DPEE au plus tard 30 jours après la fin du mois étudié.

Sur un an, une croissance de 0,3% de l'activité économique (hors agriculture et foresterie) a été constatée en février 2020.

Cette croissance est portée par le secteur primaire (+20,8%) et l'administration publique (+3,6%).

En février, le secteur primaire (hors agriculture et foresterie) s'est consolidé de 2,6% grâce à la pêche (+19%).

Le sous-secteur de l'élevage s'est, pour sa part, contracté de 5,2%.

En glissement annuel, le secteur primaire a augmenté de 20,8% en février, une hausse soutenue par la pêche (+47%) et le sous-secteur de l'élevage.

La DPEE a constaté aussi un repli de 0,1% du secteur secondaire en février, une baisse causée "principalement par les branches filature, tissage et ennoblissement textile (-26,3%), construction (-9,7%) et fabrication de matériaux de construction (-8,6%)".

En revanche, selon la DPEE, les activités extractives (+60,6%), la fabrication de matériels de transport (+79,6%) et de produits chimiques de base (+42,9%) "se sont bien comportées" en février.

Sur une base annuelle, le secteur secondaire a reculé (-1,5%) en février, une baisse liée surtout aux contreperformances notées dans les activités extractives (-53%), la métallurgie-fonderie, la fabrication d'ouvrages en métaux (-31,7%), le sciage et rabotage de bois (-35,7%)".

En revanche, selon le document, la construction (+6,5%), la production agroalimentaire (+18,8%), la construction (+13,6%) et la branche filature, tissage et ennoblissement textile (+9,9%) "se sont raffermies en glissement annuel".

Le secteur tertiaire s'est contracté, lui, de 8,4% en février, une baisse imputable aux activités immobilières (-17,5%), au commerce (-9,3%), au transport (-13,2%), aux activités financières et aux assurances (-20,1%), et aux activités spécialisées, scientifiques et techniques (-9,1%).

Selon la DPEE, sur un an, "un repli de 2,5% [a été] noté dans le secteur tertiaire, au mois de février", une baisse "principalement attribuable aux activités immobilières (-13,2%), aux activités spécialisées, scientifiques et techniques (-15,4%), et aux activités de services et de soutien de bureau (-17,3%).