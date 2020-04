Sénégal: Propogation des cas communautaires - Le port de masque, un accessoire à la mode à titre civique

La lutte contre le coronavirus chamboule le quotidien des populations dans le monde entier. Au Sénégal , cela impacte notamment sur les habitudes vestimentaires.

Le port de masque qui était spécifiquement l'apanage des personnel médicaux et qui inspirait souvent la crainte est maintenant une habitude quotidienne au point de devenir un accessoire à la mode : un simple foulard pour certains, un masque en wax ou en coton pour d'autres, les styles divergent.

Très sollicités pour ces fins, tailleurs et couturiers ont réorienté leurs productions vers ces protections alternatives, alors que d'un autre côté, marchands ambulants et vendeurs à la sauvette ont fait de la revente de ces produits leur gagne-pain.

Billets, coton, élastique, popeline, bouts de tissus dispersés çà et là dans son atelier, ce tailleur du nom de Mbaye Faye n'est plus sollicité dans ce quartier populaire de Grand Yoff pour ces talents en coupe et modèle.

Il parvient aujourd'hui à produire plus de 100 masques par jour même s'il avoue s'être lancé dans cette production de manière fortuite.

« Je suis allé, il n'y a pas longtemps à la pharmacie pour acheter un masque chirurgical et l'on m' a vendu à 2000F le masque. C'est par la suite que j'ai eu l'idée d'aller sur internet pour regarder des vidéos et voir comment confectionner des masques.

Une fois la technique assimilée, j'ai commencé à fabriquer pour ma famille et puis de bout en bout je reçois des commandes un peu partout », explique-t-il.

Même si ses masques n'auront pas la même efficacité, Mbaye Faye fait de son mieux pour que l'imitation soit parfaite : « je ne produis pas exactement comme les masques chirurgicaux mais je fais de mon mieux pour respecter les consignes édictées par les professionnels.

J'utilise des tissus doux et agréables à porter comme la popeline qui permet de bien respirer et je m'efforce aussi de faire en sorte que les trous soient calibrés comme ceux des professionnels», rassure-t-il.

Plus loin vers la Cité des Eaux, pratiquement tous les vendeurs en bordure de route se sont reconvertis en vendeurs de masques. Mamadou Diagne en est l'exemple patent.

Se faufilant entre les voitures, il propose des variétés de masques faits en wax ,tissu coton, popeline etc. contre une somme médiane allant de 100 à 500 F. Interrogé sur son business actuel, il martèle :

« Toutes nos activités étaient à l'arrêt à cause de la pandémie .Ces masques sont pour nous une opportunité inespérée .Cela nous permet non seulement de subvenir à nos besoins mais aussi de participer à la lutte contre le Covid-19.

Particulièrement, c'est un ami tailleur qui me les fournit et je les revends à des prix qui varient selon le modèle et je m'en sors bien », se réjouit le jeune ambulant. Ces métiers de fabrication et vente de masques tournent en plein régime aujourd'hui grâce au concept

« Un sénégalais, un masque » lancé par les autorités, ce qui fait qu' aujourd'hui le port de masque est devenu un devoir civique voire une obligation. Même si, dans certaines ruelles, on aperçoit jusqu'à présent des récalcitrants qui déambulent encore à l'air libre sans masque de protection. Ami Sow en est un exemple patent.

Trouvée à Liberté 6, elle avance ses raisons personnelles : « j'ai vu beaucoup d'amis poster l'information sur les réseaux sociaux hier comme quoi que le ministre de l'Intérieur exige le port de masque mais moi je ne peux pas, ça gène ma respiration.

Au début de la pandémie, j'ai essayé d'en porter une fois mais j'ai failli m'évanouir. Raison pour laquelle je me protège avec le mouchoir une fois dans le bus », a-t-elle laissé entendre. Simplement !

Même s'il a décidé de taire sa fonction, ce vieux sous le couvert de l'anonymat semble s'y connaitre dans le domaine de la santé. Interrogé, il condamne toute utilisation de ces masques locaux qu'il juge anti-conformistes.

« Je déconseille particulièrement l'utilisation des masques artisanaux. Ces bouts de tissus ne sont pas soumis à un traitement anti-bactérien. Ils procurent un faux sentiment de sécurité faisant baisser la vigilance de celui qui le porte.

Tantôt, j'ai intercepté un ambulant qui vendait des masques en chantonnant que cela peut être lavé et réutilisé alors que le masque a une durée de vie de 3h et doit être jeté dès le retour à la maison.

Rien n'est sûr dans cette affaire, ils peuvent même nous vendre des masques déjà utilisés et je pense que tout cela incombe à l'Etat du Sénégal, il devait mettre en place des mesures d'accompagnement », se plain-il.

Même si le ministre de l'Intérieur a annoncé sur les ondes de la RFM hier « que toute chose qui peut servir de masque est autorisé en attendant de voir mieux », l'efficacité et la validité des masques artisanaux ne font pas l'unanimité