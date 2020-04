Cameroun: Le report de la CAN 2021 de plus en plus probable

Le doute s'installe de plus en plus aujourd'hui sur le maintien de la date initiale de la CAN 2021 au Cameroun.

C'est le flou qui domine de plus en plus aujourd'hui le maintien de la date initiale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. A cause du Coronavirus, plusieurs rencontres des éliminatoires ont été reportées à l'automne prochain

Selon Victor Montagliani, vice-président de la FIFA, tous les matches internationaux prévus cette année, pourraient être annulés en raison de la pandémie mondiale. Si cette décision vient à être entérinée, la CAN 2021 sera également reportée. La Confédération Africaine de Football n'écarte plus aujourd'hui l'idée de reporter la compétition à cause d'un calendrier surchargé.

L'été 2021 ou l'hiver 2022 sont aujourd'hui évoqués pour le déroulement de la CAN 2021.