Cameroun: Seidou Mbombo - « le Cameroun prêt pour le CHAN, c'est le COVID-19 qui inquiète »

Reporté il y a quelques semaines en raison de la pandémie de coronavirus, le CHAN devait normaleemnt se dérouler du 4 au 25 avril au Cameroun. Depuis l'on ne sait pas quand pourra se tenir la compétition.

Toujours en 2020 ? « Tous les scénarios sont imaginables. Aujourd'hui, difficile à dire, je pense qu'en Septembre on aura une meilleure lisibilité. Bientôt Mai et toujours pas de déconfinement. La sortie de la crise se fera progressivement et par pays« , a confié lundi sur Canal+Afrique, Seidou Mbombo, président de la Fecafoot (Fédération camerounaise de football).

Pour lui, son pays est prêt pour le tournoi. « Pour le CHAN, le Ministre des Sports, président du COCAN l'avait déjà martelé nous sommes prêts à abriter cette compétition que soit sur l'organisation, les conditions, la préparation des équipes et malheureusement cette pandémie est arrivée« .

En revanche, quelques réglages encore pour la CAN: « on attend la fin des chantiers du Stade Olembe et tout sera prêt pour Janvier si la compétition s'y tient toujours. On a pas d'inquiétude du côté des travaux car ils avancent bien. Notre seule inquiètude c'est ce Covid-19« . Des propos rapportés par Griffe de Foot, un compte social spécialisé dans les inforamtions du football camerounais.