Congo-Kinshasa: COVID-19 - L'Unicef à la recherche de nouveaux financements pour la RDC

L'agence onusienne a déjà alloué sur ses propres ressources une enveloppe de cinq millions pour soutenir la lutte contre le coronavirus.

L'obtention de nouveaux financements est un véritable défi auquel fait face l'Unicef qui est à la recherche de cinquante-huit millions de dollars pour organiser la riposte au Covid-19. « L'Unicef estime que cinquante-huit millions de dollars sont nécessaires pour une réponse immédiate dans ses domaines de responsabilité. Nous avons déjà alloué cinq millions de dollars de nos propres ressources pour répondre aux besoins critiques jusqu'à ce qu'un financement supplémentaire soit assuré. Plus que jamais, nous avons besoin de tous les partenaires. Nous avons entamé des discussions avec nos partenaires financiers et je pense que, dans un avenir très proche, des fonds supplémentaires seront alloués », a déclaré le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, dans une déclaration rendue publique récemment.

Edouard Beigbeder pense que pour arriver à contenir cette pandémie en RDC, il faut vite intervenir parce que, a-t-il fait savoir, 60 % de la population de la RDC est jeune et l'espérance de vie est de 60 ans. Le Covid-19 ne doit pas faire oublier d'autres maladies qui aggravent la mortalité des enfants en RDC, la lutte contre ces maladies telles que la malnutrition doit continuer. « Nous devons aussi continuer la mise en œuvre des programmes essentiels en portant une attention particulière à certaines maladies comme la malaria, la malnutrition qui sont des maladies tueuses et adapter notre stratégie de réponse sur la base de cette donne non négligeable », a-t-il signifié.

Je m'assure, affirme-t-il, que les activités de notre programme continuent à être implémentées malgré cette crise. Que la vaccination des enfants soit organisée en tenant compte de l'apparition du Covid-19. Les mesures de distanciation sociale doivent être respectées pour éviter que les enfants, les mères et le personnel soignant ne soient contaminés durant cette importante activité. Que les enfants souffrant de malnutrition continuent à recevoir l'appui nécessaire et que les programmes liés à la malaria continuent. « Nous adaptons notre programme à la situation actuelle car si nous devions arrêter nos interventions sur le terrain, les conséquences sur les enfants seraient très graves », a-t-il fait remarquer.

La communication, priorité de l'Unicef

Dans la réponse au Covid-19, l'Unicef accompagne le ministère de la Santé dans une campagne massive de communication pour expliquer aux communautés en quoi consiste la maladie, ses symptômes, ses modes de transmission et comment limiter sa propagation et quels comportements adopter lorsqu'on se sent malade.

Pour renforcer la communication, l'agence onusienne a appuyé l'impression de deux cent mille posters en français et dans les quatre langues nationales, plus de deux millions de dépliants ont été produits et disséminés à travers le pays. Il existe aujourd'hui un numéro vert, le 101, qui permet à la population de poser des questions en temps réel à plus de cinquante conseillers. Ce numéro est exonéré d'impôts grâce au concours du gouvernement. Le représentant de l'Unicef soutient, par ailleurs, qu'il faut mettre à contribution les cellules d'animation communautaires « pour amener les communautés à comprendre la situation, éviter de s'exposer inutilement et réagir en observant les gestes barrières. C'est une bataille que nous pouvons gagner avec l'implication des communautés ».