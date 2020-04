Congo-Brazzaville: Tanganyika - Plus de quatre mille maisons écroulées

Ces maisons se sont effondrées à la suite de la montée des eaux du fleuve Congo provoquée par des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la province de Tanganyika.

Selon Caritas- Congo, au total quatre mille cent quatre-vingt-quatre maisons dont deux mille cent vingt-huit dans le territoire de Kabalo et deux mille cinquante-six dans celui de Kongolo se sont écroulées. À cela s'ajoutent quarante-huit écoles écroulées dans le territoire de Kabalo et six autres vers Kongolo.

La Matrice d'alerte de veille humanitaire de la Caritas N°054, pour la période du 11 au 18 avril 2020, souligne que plusieurs hectares de champs de maïs, manioc, riz et arachides ont été aussi sous les eaux. Il en est de même des latrines et points d'eau. Pour cela, on craint déjà des conséquences dramatiques sur le plan de la sécurité alimentaire et sanitaire pour les populations victimes de ces inondations.

C'est suite à cette catastrophe que quatre cent soixante-quinze ménages habitant de Kasale 1, 2 et 3 ont vidé leurs villages le 13 avril; les eaux du fleuve et l'humidité ayant causé l'écroulement de leurs maisons et de deux écoles. Ce choc est survenu dans la Zone de Santé de Kadima, en territoire de Kabalo. Les familles sinistrées se sont installées en brousse à 6 kms de leurs villages. Certains sont allés à Tambo. Comme les pluies se poursuivent encore dans la région, il est à craindre l'augmentation d'autres victimes.