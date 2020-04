Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'Unicef lance la commande de fabrication d'un million de masques non médicaux

Les enfants et les communautés vulnérables au coronavirus seront les premiers bénéficiaires de ces masques réutilisables qui seront distribués gracieusement.

L'Unicef a deja lancé la commande pour la fabrication locale de ces masques auprès de certaines ONG et associations féminines. L'initiative de l'agence onusienne vient ainsi résoudre le problème de la pénurie de masques, d'autant plus que les autorités ont décidé de leur port obligatoire en public. En cas de non-respect de cette décision, le contrevenant sera astreint au paiement d'une amende.

Pour accélérer la fabrication de ces masques, l'Unicef est déjà en contact avec des couturiers au sein des communautés locales ainsi que des ateliers de confection de couture. L'agence onusienne a déjà aussi partagé les spécificités techniques pour la confection de ces masques.

Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC fait savoir que cette initiative couvre toute l'étendue du territoire. Elle permettra, a-t-il poursuivi, de répondre non seulement à la décision des autorités de certaines provinces du pays qui exigent le port obligatoire du masque, mais également de contribuer à l'autonomisation des femmes issues des milieux les plus défavorisés.

Edouard Beigbeder précise que la seule utilisation d'un masque ne suffit pas à arrêter les infections. Elle doit être associée à d'autres mesures, notamment se laver fréquemment les mains, se couvrir la bouche et le nez lorsque l'on éternue et que l'on tousse, éviter tout contact rapproché, surtout avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux d'un rhume ou de la grippe tels que la toux, les éternuements et la fièvre.

L'Unicef va lancer une campagne de communication sur la bonne utilisation et l'entretien de ces masques réutilisables. Il faut retenir que les masques pour être efficaces doivent être ajustés correctement sur le nez, la bouche et le menton et nettoyés également. S'agissant de la distribution de ces masques, elle se fera de porte à porte au sein des communautés à travers les membres des cellules d'animation communautaires.