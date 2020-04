Algérie: COVID-19 - Mohand Oussaïd Belaid appelle les citoyens à davantage de discipline

Alger — Le ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, s'est dit, lundi, optimiste quant à une plus grande maîtrise de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), appelant les citoyens à davantage de discipline afin de vaincre définitivement cette crise.

Lors d'une conférence de presse animée au siège de la Présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaid a indiqué que l'objectif de cette rencontre "est d'apporter les informations justes pour battre en brèche les rumeurs et les informations tendancieuses", évoquant "un climat d'optimisme quant à une plus grande maitrise de la pandémie du Covid-19 au vu des indicateurs positifs sur l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays ces derniers jours".

A ce propos, il a rappelé "le recul du nombre de cas atteints dans plusieurs wilayas, la hausse continue du nombre des malades guéris, 1.099 cas, et la baisse du nombre des décès durant les trois derniers jours à moins de10 par jour".

Et d'ajouter que "le mérite revient aussi aux citoyens qui sont appelés à davantage de patience, de discipline et de vigilance durant le mois de Ramadan afin que nous puissions vaincre définitivement cette pandémie dans les meilleurs délais et renouer avec une vie normale dans toutes les institutions et au sein des familles".

A ce moment-là, a-t-il dit, "il sera possible d'engager la mise en œuvre des agendas de l'édification de la nouvelle République, et en premier lieu, l'amendement de la Constitution".Il a rappelé, dans ce sens, la visite effectuée par le président de la République à nombre d'établissements de santé dans la capitale pour s'enquérir de la santé des patients et de leur suivi médical et s'assurer du stock national de fournitures de lutte contre le Coronavirus, et des conditions de travail des personnels du secteur de la santé.

Il a souligné, en outre, la rencontre qu'il a eu avec les médecins et les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, et l'hommage qu'il leur a rendu pour leur compétence et patriotisme.Le Président de la République a maintenu ses entrevues avec les médias nationaux, conformément à ses engagements, a encore ajouté Belaïd Mohand Oussaïd.sur la transparence, l'efficacité et la communication directe avec le citoyen, une communication qui était absente auparavant", a-t-il dit.