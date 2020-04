Algérie: Arkab préside une réunion d'évaluation de l'impact de la crise sur le secteur

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a présidé mardi à Alger une réunion de concertation avec les présidents directeurs généraux de Sonatrach, Sonelgaz et Naftal et leurs partenaires sociaux, pour une évaluation de l'impact de Covid -19 sur les activités du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du premier ministre concernant la concertation entre les responsables des entreprises économiques et les partenaires sociaux, avait pour objet de procéder à une évaluation de l'impact de l'épidémie Covid-19 sur les activités du secteur et les mesures prises pour y faire face et préparer la reprise des activités économiques, selon le communiqué.

Le ministre a salué à cette occasion, "l'engagement, l'abnégation et le dévouement dont a fait preuve l'ensemble des collectifs des travailleurs du secteur de l'énergie durant cette pénible épreuve", ajoute la même source.

Au cours de cette réunion, il a été constaté que les entreprises du secteur en collaboration avec les partenaires sociaux "ont pris toutes les dispositions nécessaires et ce, dès l'apparition de l'épidémie, et se sont adaptés rapidement pour faire face aux impacts sanitaire, économique et social".

Cette réunion a également permis de passer en revue les plans d'action à mettre en œuvre, graduellement, pour la reprise et la redynamisation de l'activité économique, notamment en ce qui concerne l'emploi, la préservation de l'outil de production, et la relance des projets dans le strict respect des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19.