Algérie: COVID-19 - Les chercheurs à pied d'oeuvre pour trouver un vaccin, appel à la coopération

Alger — Les chercheurs et scientifiques sont à pied d'ouvre pour trouver un vaccin anti-Covid-19 afin de venir à bout de la pandémie qui affecte le monde entier, au moment où les Nations unies appellent à une coopération accrue dans ce domaine.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaite que tout futur vaccin contre le COVID-19 soit accessible à tout le monde partout à travers le globe."Il doit être disponible pour tous - à la fois pour des raisons morales, et parce qu'aucun d'entre nous ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité", a affirmé son porte-parole Stéphane Dujarric.

Différents développeurs sont en concurrence pour mettre au point un vaccin, ce qui est une bonne chose, il y a également de la coopération dans ce domaine, ce qui est encore mieux, a-t-il déclaré lors d'un point de presse virtuel.Centrée sur la riposte sanitaire, une résolution appelant à un "accès équitable" aux "futurs vaccins" contre le Covid-19 a été adoptée lundi par consensus par les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies.

La résolution, initiée par Mexico et incluant l'approbation de Washington, demande de "renforcer la coopération scientifique internationale pour combattre le Covid-19 et d'intensifier la coordination", y compris avec le secteur privé, soulignant le "rôle dirigeant crucial de l'Organisation mondiale de la Santé" mis en cause par les Etats-Unis.

L'objectif doit être "de les rendre disponibles à tous ceux qui en ont besoin, notamment dans les pays en développement", insiste le texte, le deuxième de l'Assemblée consacré au Covid-19 depuis le début de la pandémie, après celui adopté le 3 avril.

Le vaccin pourrait voir le jour à l'automne

Selon des chercheurs, un vaccin pourrait être disponible d'ici l'automne et des experts sur cette évolution prometteuse. De multiples industriels pharmaceutiques et laboratoires de recherche sont lancés dans leur mise au point pour aider à neutraliser la maladie. Il y a environ un mois, Medical News Today a lancé une série visant à rassembler les recherches les plus encourageantes qui émergent autour du COVID-19.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà lancé un mégatrial mondial qui consiste à tester quatre traitements potentiels pour COVID-19.

Le remdesivir, initialement développé pour traiter Ebola, était l'un de ces quatre traitements potentiels.

Le co-auteur de l'étude, le professeur Matthias G?tte, explique: "Si vous ciblez la polymérase, le virus ne peut pas se propager, c'est donc une cible très logique pour le traitement", et de poursuivre: "Ces polymérases de coronavirus sont bâclées et elles se trompent, de sorte que l'inhibiteur est incorporé plusieurs fois et que le virus ne peut plus se répliquer".

Une autre découverte encourageante provient de chercheurs de l'Université Cornell à Ithaca, NY, qui ont également commencé leurs efforts de recherche en établissant des parallèles avec d'autres coronavirus, tels que le SRAS-CoV et le MERS-CoV. Ils ont examiné la protéine de pointe que possèdent les coronavirus et ont approfondi les "peptides de fusion" - ce sont des acides aminés à chaîne courte que contiennent les protéines de pointe.

"Ce qui est vraiment intéressant à propos du SRAS-CoV et du MERS-CoV, et ce nouveau virus, le SARS-CoV-2, est cette partie particulière de la protéine, le peptide de fusion, est presque exactement la même dans ces trois virus", explique l'étude co -auteure Prof. Susan Daniel.

La nouvelle étude a révélé que les ions calcium permettent aux peptides de fusion d'aider les coronavirus à pénétrer dans les cellules saines grâce à un processus appelé fusion membranaire. Cela offre une cible potentielle pour un nouveau traitement antiviral.

Colin Butter, professeur agrégé de sciences biovétérinaires à l'Université de Lincoln (Royaume-Uni) explique: "L'équipe du professeur Gilbert [ ] a fabriqué un vaccin recombinant contre le virus SARS-CoV-2 en prenant un virus qui est entièrement inoffensif pour l'homme, l'adénovirus Chimp appelé ChAdOx1, et y insérant le gène de la protéine de pointe du [nouveau] coronavirus".

Il a estimé, dans une récente interview au Times, que le vaccin sera disponible pour une utilisation générale d'ici l'automne, ce qui pourrait empêcher une deuxième vague potentielle du nouveau coronavirus.