Ile Maurice: COVID-19 - «Je ne pense pas rouvrir mon salon aussitôt le confinement levé», confie Tikki, esthéticienne

«Les salons de coiffeurs et des esthéticiennes doivent être décrétés services essentiels.» Cette blague, et autres mèmes similaires, sont de plus en plus recurrents sur la Toile. Mais il semble que les clientes devront patienter encore un peu après la levée du confinement pour se refaire une beauté... Tikki, esthéticienne, revient surla façon dont elle s'organisera après le déconfinement...

Pendant le confinement, Tikki s'occupe comme elle peut. «J'ai appris à faire de nouveaux plats, je regarde la télé, je passe du temps avec mon époux, je joue avec mon chien... », explique-t-elle. Mais plus les jours passent, plus elle pense à son salon de beauté et à l'après-confinement.

Même si les demandes pour ses services sont de plus en plus pressantes, Tikki affirme qu'elle attendra un peu avant d'accueillir ses clientes. «Il y aura un rush. Je vais devoir prendre quelques jours pour parler à mes employées et m'organiser», avance-t-elle. Une fois le plan établi, elle appellera ses clientes habituelles pour fixer les rendez-vous. Quant aux autres, elles vont devoir appeler pour voir s'il y a des créneaux disponibles. Ses clientes habituelles sont déjà au courant de la situation et sont ravies.

Même le rythme de travail va changer. «Je vais prendre trois à cinq clientes par jour. Les rendez-vous seront très espacés pour éviter les contacts entre les clientes. Puis, évidemment, celles qui présentent des symptômes comme la toux ne seront pas admises au salon», ajoute-t-elle. Et le prix dans tout ça? Tikki n'y a pas encore réfléchi et avisera en temps et lieu.