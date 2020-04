Ile Maurice: Post-confinement - Comment redémarrer le pays?

Maurice est à l'arrêt depuis plus d'un mois. Comment faire pour relancer la machine, tout en respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières ? Les fonctionnaires et les employés du privé, tout comme les principaux secteurs économiques et sociaux, vont audevant de grands changements.

Plusieurs comités travaillent sur la reprise post-confinement concernant les secteurs majeurs du pays, tels l'éducation, le transport, l'économie, ou le tourisme. C'est ce qu'a confirmé, hier, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, lors du point de presse quotidien sur la situation du Covid-19, à Maurice. Comment cela se fera-t-il ? Selon le ministre, Pravind Jugnauth, qui a présidé un comité en ce sens, hier, viendra lui-même présenter son plan à la population.

Cependant, toutes ces mesures surviendront après que le ministre de la Justice, Maneesh Gobin, aura apporté des amendements à plusieurs lois. Lors d'un récent point de presse, il a fait comprendre que plusieurs lois seront amendées, notamment dans le secteur financier et dans le domaine du travail. Il a aussi laissé entendre que la justice sera aussi plus sévère envers ceux qui mettent en péril la santé publique.

Du côté des comités post-confinement, on note que le ministère de l'Éducation, par exemple, planifie la rentrée scolaire, ce qui n'est pas une chose facile. D'abord, il faut prendre en considération l'aspect sanitaire et également le retard que les élèves, du primaire à l'université, auront à rattraper. De plus, le transport public risque également de connaître des changements du fait que beaucoup de Mauriciens voyagent quotidiennement dans des autobus bondés, transportant plus de 60 passagers. Ces autobus pourraient également être appelés à prendre moins de passagers.

Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a, lui, annoncé que son ministère travaille sur un plan pour relancer l'économie et l'investissement. À hier après-midi, les mesures n'étaient pas encore finalisées, déclare une source. Cependant, lors de son intervention à la télévision au cours de la semaine écoulée, il a déclaré que différentes options sont à l'étude. Sur le même plan, une équipe étudie actuellement les différents scénarii pour le secteur touristique dont la reprise sera très difficile.

Par ailleurs, Business Mauritius a déjà soumis ses propositions pour la période post-confinement. La reprise totale dépendra d'une décision gouvernementale. À ce stade, il est difficile de préciser si tous les secteurs reprendront normalement le 5 mai. En revanche, Business Mauritius a proposé des normes sanitaires à respecter au travail. D'une source gouvernementale, il nous revient que certaines entreprises dont les employés ne pourront pas respecter la distanciation sociale seront encouragées à adopter le télétravail. D'ailleurs, Maneesh Gobin avait fait comprendre que ce serait un des amendements aux lois du travail.