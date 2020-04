Algérie: Coronavirus/Lutte - Le Gouvernement disposé à prendre des mesures supplémentaires

Alger — Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a souligné mardi la disponibilité du Gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour faire face aux effets de la pandémie de coronavirus (Covid-19), en plus des mesures prises précédemment pour sortir, avec le moins de dégâts possible, de la crise induite par cette épidémie.

Lors d'une réunion de concertation avec le partenaire social et économique, au siège de son département ministériel, en vue d'évaluer et contenir l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur industriel, ainsi que les mesures prises pour atténuer ses effets, le ministre a estimé que les propositions du patronat et du partenaire social sont complémentaires aux mesures du Gouvernement "étant basées sur une réalité quotidienne à laquelle leurs activités font face", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha a salué les mesures prises à ce jour, par les pouvoirs publics, appelant à davantage de solidarité pour remédier aux retombées de l'épidémie et à la nécessité de trouver une formule appropriée à même de servir les entreprises, les travailleurs et l'économie nationale, et ce par souci de préserver la pérennité des entreprises, des emplois et des salaires des travailleurs.

Cette réunion intervient dans le cadre des concertations au niveau de chaque secteur avec les organisations patronales, auxquelles a appelé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

La réunion à laquelle ont pris part nombre de présidents et représentants d'organisations patronales, a permis de passer en revue la réalité des entreprises économiques publiques et privées et les problèmes qu'elles rencontrent en cette conjoncture de propagation de la pandémie de Covid-19, conclut le communiqué.