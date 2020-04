Soudan: Le cabinet se tient sur la situation sanitaire

Khartoum — Le Conseil des ministres a tenu sa réunion ordinaire mardi matin sous la direction du Dr Abdallah Hamdouk ; Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, M. Faisal Mohamed Saleh a expliqué que le conseil avait entendu au début de la réunion une déclaration sur les travaux du Comité Suprême des Urgences Economiques présentée par l'ambassadeur Omar Bashir Manis, ministre des Affaires du Cabinet.

Manis a fait référence aux comités qui en sont issus, qui sont concernés par les questions du mandat du ministère des Finances concernant les deniers publics, les pensions des personnes et la lutte contre la contrebande, ainsi que pour attirer les soutiens internes et externes et les questions d'investissement, en plus de poursuivre les travaux pour fournir un soutien au citoyen concernant les produits de base tels que la farine, le carburant et l'électricité, ainsi que pour répondre aux besoins du pays pendant la période critique.

Le Conseil des ministres a souligné l'importance d'un traitement immédiat et à long terme de toutes ces questions, et a également souligné l'importance de bénéficier du stockage des matières pétrolières et de leur coût élevé à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins en carburant du pays.

Le ministre de la Culture et de l'Information a expliqué que le Conseil a reçu un exposé sur l'évolution de l'épidémie de Corona présenté par le ministre de la Santé Dr. Akram Ali, qui a évoqué la découverte de (15) nouveaux cas dans l'État de Khartoum sans enregistrer de nouveaux décès, portant le nombre total de cas à (107) et (12) décès et rétablissement (8) cas.