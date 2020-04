Madagascar: Liberté de presse - Les médias malgaches trop politisés selon Reporters sans frontières

Le questionnaire posé par Reporters sans frontières (RSF) est centré sur des thématiques telles que la performance en matière de pluralisme, l'indépendance des médias et le respect de la sécurité, ainsi que la liberté des journalistes.

L'édition 2020 du classement mondial de la presse, établi par RSF, démontre que la décennie à venir sera décisive pour l'avenir du journalisme. Dans son classement, l'organisme a fait état de cinq types de crises : les crises géopolitiques (agressivité des modèles autoritaires) ; technologiques (absence de garanties démocratiques) ; démocratiques (polarisation, politiques de répression) ; de confiance (suspicions, voire haine envers les médias d'information) ; et économiques (appauvrissement du journalisme de qualité). La COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation puisqu'elle a entraîné une crise sanitaire.

Enquête. Dans l'étude menée par RSF, la Grande-île est créditée d'un score de 27,68 points, ce qui la classe au 54e rang sur les 180 pays et territoires qui ont fait l'objet de cette étude. Ainsi d'après RSF, « la précarité des journalistes et des médias malgaches les rend particulièrement vulnérables à l'influence des hommes d'affaires et des responsables politiques qui possèdent de nombreux organes de presse. L'élection présidentielle remportée fin 2018 par l'ex-leader de la transition Andry Rajoelina a confirmé la très forte politisation des médias locaux et notamment de la presse écrite. La quasi-totalité des titres ayant pris parti pour l'un ou l'autre des principaux candidats, l'accès à une information neutre et indépendante a été fortement limité ».

Corrélation. Les enquêtes menées par RSF font ressortir le fait qu'il existe une corrélation évidente entre la répression de la presse, à l'occasion de l'épidémie de coronavirus, et la place qu'un pays obtient au classement mondial. On peut citer le cas de la Chine (177e rang), foyer de l'épidémie, et de l'Iran (173e rang), ayant mis en place des dispositifs de censure massifs. En outre, l'agence de presse Reuters a vu sa licence suspendue pour trois mois, quelques heures après avoir publié une dépêche remettant en cause les chiffres officiels du nombre de cas de coronavirus. Dans la classification de RSF, 0 représente la meilleure note et 100 la pire. Notons que la Norvège est en tête avec 7,84 points et que la Corée du Nord termine la liste avec 85,82 points.