Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Les populations invitées à s'impliquer davantage

L'indiscipline des populations dans l'observance des mesures barrières et le déficit de collaboration avec les équipes en première ligne dans la lutte contre la maladie à coronavirus tend à saper les efforts du gouvernement.

C'est en cela que Dr Édith Clarisse Kouassi, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale ont appelé hier les uns et les autres à plus de civisme dans la lutte contre la pandémie.

C'était lors de la conférence de presse quotidienne sur le Covid-19 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile au Plateau.

Dr Édith Clarisse Kouassi a rappelé que le rôle du gouvernement consiste à informer les populations et à mettre en place le dispositif d'endiguement de l'épidémie tant sur le plan institutionnel que logistique.

Et qu'il revient aux citoyens d'en user pour éviter la propagation du virus. Elle a donc rappelé les numéros d'urgence que sont : 119, 143, 125, 101 et 180.

Faisant le point de la situation sanitaire, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a indiqué que plus de 5000 échantillons ont été analysés à ce jour.

Elle a également fait savoir que l'augmentation de plus en plus rapide du nombre de patients guéris et le faible niveau de létalité dénotent de la montée en puissance de la capacité de prise en charge notamment.

À en croire Dr Édith Kouassi, le dispositif va se renforcer, d'autant plus que d'autres centres de prise en charge sont annoncés tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays.

Concernant le point sécuritaire des dernières 24 heures, Charlemagne Bleu a indiqué que 29 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu en vigueur, dont 3 à Abidjan et 26 à l'intérieur du pays.

Le porte-parole de la police nationale a aussi révélé que 20 personnes ont bénéficié de l'assistance des forces de l'ordre. Il s'agit de 11 personnes à Abidjan et pour des urgences médicales, puis 9 autres dans le cadre de travaux de service public.

En outre, 6 corps ont été enlevés dont 5 à Abidjan et 1 à l'intérieur du pays, selon lui. Il a ajouté que deux voitures et 6 motos ont été saisies à l'intérieur du pays.

Et Charlemagne Bleu de rappeler les numéros auxquels les forces de sécurité peuvent être jointes à tout moment : 20200040, 22221633, 100, 111, 170.