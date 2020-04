Angola: COVID-19 - Des agents de la Police et sanitaires en formation

Menongue (Angola) — Cent cinquante agents de la Police nationale et sanitaires de la province de Cuando Cubango ont été formés, lundi, aux questions liées aux actions préventives contre le Covid-19, à l'initiative du ministère de la Santé.

La rencontre a comptait sur les agents du Service d'Investigation Criminelle, de protection civile et pompiers et des techniciens de la santé, qui ont appris sur la sécurité épidémiologique, la notification des cas, la communication, le transfert des cadavres par le covid-19, la biosécurité et la gestion des cas du coronavirus.

Mesures de prévention Dans le cadre des mesures de prévention, les boulangeries ont été chargées de servir le public de 8h à 16h.

Selon la vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique de Cuando Cubango, Carla Cativa, qui intervenait à l'issue d'une rencontre avec les responsables des boulangeries et des centres commerciaux, la production de pain, pour la plupart, se fait pendant la période de nuit, de sorte que dans la période stipulée, il est possible de servir les clients, tout en respectant l'horaire et les mesures préventives.

Lors de la réunion, il a été analysé la situation de la mobilité du commerce de gros et de ses salariés, de l'ouverture et de la fermeture et de la spéculation sur les prix.Les participants ont demandé une plus grande ouverture dans la circulation des marchandises pour les détaillants, les petits commerçants et les autres revendeurs de la province.