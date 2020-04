Cote d'Ivoire: COVID-19 - Bouygues et ses filiales font don de 600 mille masques chirurgicaux

Le groupe français Bouygues, par l'entremise de sa filiale Bouygues construction et la holding SouthComp distribution Maroc (Scdm), a offert 600000 masques chirurgicaux à l'Etat de Côte d'Ivoire.

Ce don a été réceptionné le 21 avril par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Aouélé, à son cabinet au 16e étage de la Tour C, au Plateau, en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, qui avait à ses côtés les représentants de cette société.

Pour le représentant du gouvernement ivoirien, c'est un moment exceptionnel, vu la présence du premier représentant de la France au sein de son ministère.

Dr Aka Aouélé a, au nom du Président de la République Alassane Ouattara et celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, traduit toute la gratitude de la Côte d'Ivoire au gouvernement français et au groupe Bouygues qui exerce en Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies.

« La France est l'un des pays sur qui la Côte d'Ivoire a toujours compté pour son développement.

Recevoir alors de ce pays fraternel cet appui est la preuve que les liens traditionnels qui ont toujours existé entre nos deux pays, depuis le Président Jacques Chirac et Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, restent et demeurent », a-t-il soutenu.

Quant à l'ambassadeur Gilles Huberson qui conduisait la délégation, il a salué l'initiative de Bouygues qui montre, dit-il, sa proximité et sa fraternité avec la Côte d'Ivoire.

En tant que porte-drapeau des entreprises françaises en Côte d'Ivoire, ce groupe démontre sa responsabilité sociétale qui, depuis le début de la pandémie, a consisté à continuer de payer ses salariés.

Ce, parce qu'il croit au plan de riposte introduit par le Président de la République et le Gouvernement.

Le slogan « On est ensemble » que la Côte d'Ivoire et la France se sont donné dans leurs relations prend, selon lui, tout son sens, dans la mesure où la France reste le premier partenaire bilatéral de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le Covid-19 et son deuxième partenaire bilatéral sur l'ensemble des questions de santé publique en Côte d'Ivoire.

« La France est fière des 100 milliards de FCfa qu'elle met dans ce domaine, ensemble avec la Côte d'Ivoire », précise-t-il.

Tour à tour, Nicolas de Roquefeuil, directeur général de Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (Setao) et Jean-Michel Bonnet de Foxtrot international ont traduit leur soutien constant à la Côte d'Ivoire tout au long de la crise.