Madagascar: Propagation ralentie - Le tiers des porteurs du COVID-19 en guérison

Guéris grâce au « Covid-Organics ». C'est le cas de deux malades du coronavirus traités avec la tisane d'artemesia.

Parmi les deux malades guéris par le CVO, figure la tante du président de la République Andry Rajelina. Hier, trois autres malades sortent également guéris du coronavirus dont l'artiste Tence Mena qui suit depuis samedi le traitement à base du « Covid Organics », la tisane à base d'artemesia, consacrée remède officiel contre le coronavirus. Quarante-quatre personnes sont guéries du coronavirus actuellement avec un âge moyen des malades traités estimé à 35 ans. Avant la présentation publique du remède contre le coronavirus, trente-neuf cas de guérison sont déjà apparus.

En l'espace de vingt jours depuis la révélation des deux premières personnes guéries, le taux de guérison est de 29 % selon les responsables. Soixante-dix-sept porteurs du Covid-19 restent hospitalisés et parmi tous les cas déclarés jusqu'à hier, l'effectif des guéris atteint le tiers des porteurs du coronavirus. Dans ses interventions en quarante-huit heures, la porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus, Pr Vololontiana, ne parle plus des critères de guérison.

Assurance chez la population

Suite à l'observation clinique de l'état de santé de deux malades traités avec la tisane d'artemesia, la guérison a été constatée pour leur cas.

Selon un médecin qui a requis l'anonymat, « La guérison n'est pas fonction du nombre de jours d'internement. C'est la réponse du système immunitaire par rapport au traitement administré sur le malade qui permet d'estimer le rétablissement. Des patients disposent d'une capacité de défense immunitaire élevée. La situation se complique pour les personnes traitées au début avec la chloroquine, l'usage de laquelle se heurte à des contre-indications selon l'état de santé général du malade et les pathologies qu'il a déjà ». Selon le témoignage hier du Pasteur Robson, l'un des premiers guéris du Covid-19, « Nous pouvons maintenant circuler librement et entrer en contact avec tout le monde. Depuis dimanche même nous retrouvons totalement notre rythme de vie habituelle et nous communiquons avec nos siens ».

L'effet du nombre en croissance de personnes guéries du coronavirus rassure la population pour ce qui est de la capitale, à en juger par l'affluence de plus en plus nombreuse même au temps du confinement. D'après une mère de famille, en rang à la longue file d'attente au Tsena Mora à Manakambahiny, dans le IIe arrondissement de la capitale, « L'existence d'un remède de fabrication locale est révélatrice d'une victoire sur le coronavirus. On attend la distribution de ce remède qui permet de prévenir la maladie, et à la limite, d'en sortir vivant ».