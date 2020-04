Madagascar: Carburant - Le prix du baril en chute libre

Le cours négatif du brut a provoqué l'optimisme des consommateurs malgaches sur une éventuelle baisse des prix à la pompe. La réalité est tout autre.

Décalage. Le prix du brut sur le marché international a considérablement chuté pour afficher un cours négatif sur certains marchés dans le contexte actuel de la pandémie. Beaucoup font directement le lien avec le prix du carburant local qui est resté inébranlable. Présentement, à l'international, les ventes se font à perte car les producteurs qui ont des stocks sont prêts à vendre à n'importe quel prix car ils n'ont nulle part où stocker le brut. Cependant à Madagascar, il s'agit d'importation de produit finis que sont le super et le gasoil et non de brut proprement dit. Raison pour laquelle les paramètres de baisse des prix de ce dernier tarde à impacter les prix à la pompe dans la Grande île. « La baisse directe du prix à la pompe n'est pas aussi simple.

À Madagascar nous nous intéressons surtout aux produits finis c'est-à-dire le super et le gasoil. C'est évident qu'il y a une corrélation entre le prix du brut et le prix des produits finis, mais le comportement n'est pas forcément le même. Ce sont les raffineries qui recherchent le brut. Il y a une corrélation mais il peut y avoir un décalage », explique Jean Baptiste Olivier, directeur général de l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH). Ce dernier se base sur le rythme et le décalage des importations pour expliquer le prix stagnant du carburant local.

Pas tout de suite

«L'effet de la baisse du prix du brut ne peut se faire à l'instant T. Il faut prendre en compte le prix au moment de la commande. Le rythme du stockage est entre quarante-cinq à soixante jours. Le taux de change entre également en jeu. Celui-ci varie aussi selon le calendrier d'approvisionnement. Malgré tout, c'est un avantage pour nous dans la mesure où cette chute vertigineuse du brut nous permet d'apurer une partie des arriérés auprès des pétroliers», ajoute le responsable. Fin 2019, les arriérés s'élevaient à cent soixante-douze milliards d'ariary. Avec cette baisse, une grande partie des dettes devrait être apurée. Le prix actuel à la pompe date de neuf mois, le dernier mouvement datant de juin. En tenant compte du cycle d'approvisionnement, les usagers consomment encore du carburant acheté au mois de mars.

La prochaine importation se fera au mois de mai. Il faudra alors attendre le prochain cycle pour espérer jouir de cette dépréciation du baril à l'international. Cependant, avec la baisse considérable de la consommation durant le confinement, les stocks de carburant achetés en temps normal restent conséquents. « Avec les mesures de confinement et les interdictions de circulation des transports collectifs et la baisse des activités des entreprises, la consommation nationale a baissé de près de 50%. Mais l'OMH suit de près cette évolution des prix », conclut le directeur général de l'établissement.