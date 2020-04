Congo-Kinshasa: Bureau de l'Assemblée nationale - Jean-Marc Kabund poussé à la démission

Le député du Mouvement de libération du Congo (MLC), Jean-Jacques Mamba, reproche au vice-président de la chambre basse du Parlement congolais le « militantisme » dont il continuerait à faire preuve, malgré ses nouvelles responsabilités politiques ainsi que son « incapacité » à fournir un budget et autres éléments attendus de lui sur le congrès.

Jean-Jacques Mamba a exigé, le 21 avril, la démission de Jean-Marc Kabund du bureau de la chambre basse du Parlement congolais. Le député promet d'activer l'article 31 du règlement intérieur de cette institution si, dans les 48 heures, Jean-Marc Kabund ne tirait pas les conséquences de la lettre qu'il lui a adressée. Dans cette correspondance dont une copie pour information a été transmise à la présidente de cette institution, le député Jean-Jacques Mamba accuse Kabund a Kabund de « ne pas savoir faire la différence entre le militantisme et la responsabilité » Nous avions estimé, a-t-il écrit, que vous étiez digne de nous représenter au bureau de l'Assemblée nationale et c'était sans compter que vous n'arrivez toujours pas à faire le distinguo entre le militantisme et le sens de responsabilité qu'oblige votre rang.

Le député reproche également au vice-président de leur institution son incapacité à fournir le budget et autres éléments attendus de lui dans le cadre du congrès qui devrait s'organiser pendant cette période marquée par la pandémie du coronavirus. « Vous n'avez pas été en mesure de fournir le budget et éléments que je vous ai demandé et la raison est simple, vous avez affabulé sur les sept millions de dollars américains pour ameuter les auditeurs et décrédibiliser tous ceux et celles de vos collègues qui, en toute liberté et responsabilité, pouvaient avoir un avis contraire », indique Jean-Jacques Mamba dans sa correspondance, qui dit considérer que cette attitude ne correspondait pas à la hauteur qu'exige la fonction de Jean-Marc Kabund au bureau de l'Assemblée nationale.

Le député MLC Jean-Jacques Mamba, qui dit croire en la capacité du parti de Kabund, l'Union pour la démocratie et le progrès sociale, de présenter un autre député capable d'agir dans le respect de la déontologie « aux fins de maintenir le prestige » de la chambre basse du Parlement, exige la démission du vice-président de cette institution et lui donne 48 heures, à dater du 21 avril, pour tirer les conséquences de cette correspondance. A la suite de cette correspondance, des voix se sont élevées pour dénoncer le rôle que jouerait le parti de Jean-Jacques Mamba, le MLC, dans la déstabilisation des institutions du pays et de l'UDPS. D'aucuns sont allés même jusqu'à citer des noms qui ont fait défection au sein de la formation politique de Jean-Pierre Bemba de l'opposition pour rejoindre le pouvoir. Pour eux, tous ces mouvements dans le temps et les circonstances se seraient faits contre l'UDPS. Ils ont notamment cité François Muamba, Germain Kambinga, Thomas Luhaka, Yves Kisombe, etc.