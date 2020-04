Congo-Kinshasa: COVID-19 - Afriland First Bank offre 100 millions de FC et 50.000 masques de protection

Les opérateurs économiques œuvrant sur le sol rd-congolais se manifestent de plus en plus dans un bel élan de solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie de covid-19 en RDC. Ce mardi 21 avril 2020, une délégation d'Afriland First Bank, conduite par son Directeur Général Souaibou Abary, a apporté la contribution de leur banque au Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, qui les a reçus, pour participer au combat que mène le Gouvernement congolais contre le coronavirus.

Il s'agit d'une contribution en numéraire de cent millions de francs congolais, versée au fonds de solidarité pour la lutte contre le coronavirus et d'une dotation de 50.000 masques de protection. C'était en présence du Ministre de la Santé Publique Eteni Longondo et du Coordonnateur du secrétariat de la riposte contre la pandémie du Covid-19, le Docteur Jean-Jacques Muyembe, à qui le Premier Ministre a aussitôt remis la contribution de Afriland First Bank.

Encore plus d'efforts

C'est la deuxième contribution d'une banque au fonds de solidarité, après celle de United Bank of Africa, le 31 mars dernier. Représentée par le président du conseil d'Administration, M. Bernard Mavambu Zoya et le Directeur Général, M. Patrick Kabisi, cette institution bancaire avait contribué pour 150.000 mille dollars américains. Une aide essentiellement destinée à l'achat des fournitures médicales et au soutien logistique approprié.

Aussitôt après avoir reçu le chèque de la Banque United Bank of Africa pour participer aux fonds de soutien pour la riposte contre la pandémie du COVID 19, le chef du gouvernement l'avait remis au gouverneur de la Banque Centrale du Congo pour l'ouverture d'un compte de solidarité pour la riposte contre le coronavirus. Un compte qui commence à recevoir progressivement différentes formes de soutien.

Ceci est un pas face à l'appel lancé par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes en faveur du Fonds National de Solidarité Contre le Coronavirus (FNSCC) qui est ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs.

A ce niveau, seules deux banques ont pu secouer leurs caisses au bénéfice de la lutte contre la pandémie de covid-19 en RDC. Ce n'est pas rien, mais au regard des toutes celles qui œuvrent sur le territoire congolais, un appel d'effort collectif est vivement souhaité en cette période de crise.

Tous les opérateurs économiques également sont appelés à se joindre au mouvement par des contributions en vivres comme en espèces, pour réduire en cendres l'intrus gênant qu'est le coronavirus en République démocratique du Congo.

Des équipes médicales chinoises à Kinshasa

Dans le même esprit de collaboration, la Chine reste au côté de la RDC dans la lutte contre la pandémie du COVID-19. L'Ambassade de la République populaire de la Chine en RDC, Zhu Jing, reçu ce mardi 21 avril à la Primature par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a rendu compte à son hôte de l'état d'avancement de la coopération Sino-Congolaise dans la riposte contre la maladie à coronavirus qui a déjà fait des milliers de morts dans le monde.

Zhu Jing a aussi annoncé la venue dans les prochaines semaines à Kinshasa des équipes médicales chinoises, ceci dans le cadre du partage d'expertise entre la Chine et le Gouvernement congolais pendant cette période de crise sanitaire. Ce dernier confirme qu'un don chinois composé de matériels de protection sanitaires et équipements de traitement sera bientôt acheminé à Kinshasa.

Dans le volet infrastructure, la Chine qui a construit l'hôpital de référence de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, vient de signer les lettres de réception avec le Gouvernement congolais pour le transférer officiellement. A l'heure actuelle, a précisé le diplomate chinois, la RDC et la Chine travaillent ensemble pour réunir toutes les conditions afin que cet hôpital soit au plus vite opérationnel.

L'ambassade de Chine en RDC, Zhu Jing, a par ailleurs qualifié d'admirable le modèle de gestion du Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, en cette période difficile où plusieurs pays subissent les effets pervers du COVID-19.