Congo-Kinshasa: Port obligatoire des masques - Lydia Nsambayi salue la décision

La décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa sur le port obligatoire des masques est saluée par Mme Lydia Nsambayi. Pour elle, cette mesure dont l'applicabilité intervient dès ce mercredi est salutaire. Elle l'a dit lundi 20 avril 2020, au cours d'une interview qu'elle a accordée au journal La Prospérité.

En effet, dans les stratégies de lutte contre le Covid-19, samedi dernier, au sortir d'une réunion animée par le Premier ministre, le patron de la ville de Kinshasa a annoncé le port obligatoire des masques à travers la capitale. A la suite de cette décision, Mme Lydia Nsambayi, présidente de la fondation Fondymode et des ateliers Lydia design by Lydia Nsambay, n'a pas tardé de saluer vivement la décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour diminuer le taux de contamination du Covid-19. « Concernant la décision du gouverneur de la ville, portant sur le port obligatoire des masques, c'est une décision salutaire que nous saluons. Vu que c'est dans le cadre de la prévention contre le Covid-19 qui est une maladie, une pandémie évidemment mondiale qui frappe les nations, nous ne pouvons que saluer la mesure qui vient d'être prise», déclare-t-elle.

Dans son élan, Lydia Nsambayi a signifié que le délai pris pour le contrôle du port des masques est trop précoce pour que la population prenne à cœur cette recommandation. «Du point de vue humanitaire, nous pensons que le délai du contrôle de port des masques est un peu court. On nous parle de la journée de mardi, nous aurions voulu que le gouverneur de la ville prolonge un tout petit peu, peut être jusqu'à jeudi le temps que les gens aient la possibilité de confectionner les masques, le temps que les gens soient payés et qu'ils aient leur argent pour s'acheter différents masques qui sont confectionnés çà et là dans des ateliers de la ville de Kinshasa », ajoute-t-elle.

Toutefois, elle salue la décision et invite le monde à prendre conscience de ladite pandémie en se protégeant et protégeant l'autre. "Concernant l'instruction à elle-même, nous trouvons que ce salutaire et qu'il faudrait que tous nous comprenions que le Covid-19 est une maladie qui tue et que nous devons nous protéger et protéger en même temps l'autre", conclut-elle.