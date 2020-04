Congo-Kinshasa: Sensibilisation contre le COVID-19 -Les Fondations Merck et DNT lancent des prix spéciaux de reconnaissance des médias

Lancement des prix de reconnaissance des médias dénommés « Restez à la Maison »

La Fondation Merck s'associe à la Distinguée Première Dame de la République Démocratique du Congo, Mme. Denise Nyakeru Tshisekedi, pour sensibiliser le public au coronavirus et sur les mesures à prendre pour éviter sa propagation.

Pour ce faire, ce sont des prix spéciaux de reconnaissance aux médias que la Fondation Merck (Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA, compte donner. Ces prix, dénommés « Restez à la maison », sont destinés à encourager les médias à la sensibilisation des populations sur les gestes à adopter pour rompre la chaine de transmission et combattre le COVID-19. Sont concernés par cet appel, les journalistes de presse écrite, en ligne, de radiodiffusion ou du multimédia de toutes les provinces de la République Démocratique du Congo. Ainsi, les journalistes sont invités à soumettre leurs candidatures pour les prix, par e-mail à info@merck-foundation.com, avant le 30 juin 2020.

Les organisateurs sont convaincus que pour pouvoir stopper le Covid-19, il faudrait beaucoup de courage et de discipline pour pratiquer les mesures de distanciation sociale imposées par les autorités sanitaires. C'est pourquoi, les productions médiatiques les plus créatives et les plus influentes visant à sensibiliser régulièrement les communautés à ce sujet seront éligibles pour remporter ces prix.La Fondation Merck a lancé ce prix dans plusieurs autres pays Africains et entend l'étendre aux pays du Moyen-Orient, d'Amérique Latine et d'Asie dans les prochains jours.

L'entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. Elle est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et à faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie.