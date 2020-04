Congo-Kinshasa: MSC - Laurent Batumona victime d'une campagne de diabolisation !

Et pourtant, l'élu de la Funa est parmi ceux qui ont lutté pour le changement et l'alternance et, selon un des ses proches, Laurent Batumona ne peut pas détruire son propre pouvoir dont il est un des artisans se trouvant dans son propre camp depuis janvier 2019 et qui, aujourd'hui, est incarné par le Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo. Ci-après, le message du MSC en rapport avec cette campagne de diabolisation de "Diatabawu".

Il y a un message qui circule sur la toile depuis hier à 20h00, disant que l'Elu du Peuple, l'Honorable Laurent BATUMONA prévoit un coup d'Etat en RDC dans deux semaines.

A noter que ce message est apparu immédiatement après la diffusion dans les médias du démarrage de la campagne sur la sensibilisation de l'Honorable Laurent BATUMONA concernant la lutte contre le COVID19, dans lequel il a fait un don de plus de 300 futs de 200 litres à dispatcher par le Cadres du parti MSC (Mouvement de Solidarité pour le Changement) dans les parkings, les ports, les marchés, les arrêts de bus en faveur de la population de la ville de KINSHASA, du KONGO CENTRAL, du KWANGO et du KWILU via la Route Nationale.

Cette initiative composée des futs de 200 litres d'eau assis sur un socle métallique devant être accompagné par le savon liquide, le clore ou l'alcool dans l'eau constitue une des barrières par rapport au Coronavirus.

Luttons contre ces Détracteurs qui visent à salir l'image de ce digne fils du pays qui est parmi ceux qui ont lutté pour le changement et l'alternance et il ne peut pas détruire son propre pouvoir dont il est un des artisans se trouvant dans son propre camp depuis janvier 2019, aujourd'hui incarné par le Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo.

L'ayant soutenu jadis :

Premièrement dans le cadre du Rassemblement de l'Opposition RASSOP,Deuxièmement dans le congrès de l'UDPS ayant porté FATSHI à la Présidence de l'UDPS,Troisièmement durant la campagne des Elections Présidentielles de 2018 dont l'Honorable Laurent BATUMONA a eu à assumer le Rôle du Directeur Adjoint de la Campagne de FATSHI.

Et encore et encore aujourd'hui...

Les trois sites entre autres sa ferme de DOUMI existant depuis 1984, de PEMA - Maï-Ndombe sont toujours restés ouverts au commerce et sa Résidence de Macampagne toujours ouverte aux Cadres et Militants du parti et autres personnes : les Uns ou les Autres ont toujours été bien accueillis.Dieu réserve la malédiction à tous ces Détracteurs Politiques, Adversaires Jaloux DE MAUVAIS GOUT.Ils m'ont souhaité le mal, A Dieu la Revanche.