Congo-Brazzaville: 7e ART - L'actrice Irina Muluile se démarque dans la série « le bureau des légendes »

Originaire de la RDC où elle est née, Irina Muluile est connue aujourd'hui grâce à son rôle de «la mule » dans la très acclamée série française d'espionnage « Le Bureau des légendes » dont la cinquième saison a débuté le 6 avril.

La série relate le quotidien des agents du « Bureau des légendes », un département au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), qui forme et dirige à distance les «clandestins », les agents les plus importants des services du renseignement extérieur français. La jeune actrice a été découverte dans le film « L'école pour tous » du réalisateur français Éric Rochant, qui est aussi le réalisateur de la série «Le Bureau des légendes». Irina Muluile y joue, depuis la première saison, le rôle de Daisy, surnommée « la Mule ». Elle y côtoie quelques célébrités du cinéma français comme l'acteur principal de la série, Mathieu Kassowitz.

Irina Muluile est née le 6 mars 1989 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle est arrivé en France, avec ses parents, à l'âge de trois mois et a grandi à Villemomble,une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France (région parisienne). En 2000, elle déménage avec ses parents dans la cité des trois tours à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Elle pratique la boxe thaïlandaise et le rugby, la danse et le chant. « On est arrivé à mon retour de classe de neige, en pleine année, j'avais tous mes amis à Villemomble. Intérieurement, c'était très douloureux, et puis le collège est vite arrivé, et là c'était une belle époque», a-t-elle confié au site du journal Le Parisien. Le collège de la Pléiade, rappelle le quotidien, est le décor du tournage du film « L'école pour tous , d'Eric Rochant. Cette comédie, sortie en octobre 2006 et tournée à Sevran, raconte les déboires de Jawad (Arié Elmaleh), petit voyou qui se fait passer pour un agrégé. Irina Muluile y joue le rôle d'Halimata, une élève dure à cuire.

Après deux mois de tournage, la jeune femme, âgée de 17 ans à l'époque, se découvre une passion pour le jeu d'acteur au cinéma. Mais elle doit d'abord finir ses études. Elle obtient un baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion,puis une licence en sciences du langage, option langue des signes à l'université Paris-VIII.

Elle suit également une formation à l'Académie Oscar Sisto, des cours d'improvisation et est interprète en langue des signes. Cependant elle a toujours le cinéma comme objectif. Elle fait de la figuration dans quelques courts-métrages, notamment dans « Camping 2 » en 2010 et « Réparer les vivants » en 2016. En 2015, Eric Rochant la rappelle pour lui proposer un rôle dans ce qui allait devenir l'une des meilleures séries télévisées françaises, « Le Bureau des légendes ». Elle est l'ange gardien des clandestins du Bureau des légendes.

Véritable professionnelle, taciturne, discrète, mystérieuse, experte en filature comme en matière de blagues étonnantes, elle est souvent sur le terrain, avec son inamovible oreillette. Elle assure la sécurité des clandestins en France ainsi que le soutien logistique et opérationnel de ces derniers. Même si elle est taciturne, explique Canal Plus, « la Mule » n'en a pas moins un sens de l'humour pince-sans-rire savoureux, ce qui a le don de déstabiliser ses collègues. Elle est aussi capable de rebooster une ado par des mots bien choisis, d'offrir le cadeau idéal et d'avoir la prévenance d'un chauffeur professionnel. Le tout, sans jamais esquisser un sourire. Ce qui a fait dire au journal Le Monde qu'« elle fait toujours la gueule de manière proprement irrésistible ».

Personnage secondaire de la série, « la mule » a pris de plus en plus de l'importance depuis la première saison de la série de Canal+ mais, comme le souligne Télérama, elle a su préserver une part de secret et s'imposer comme une sorte de mascotte, difficile à cerner, attachante et drôle. En 2017, Irina Muluile a témoigné dans le documentaire « Des «Sous-doués» aux «Profs» : l'école fait son cinéma », diffusé le 31 janvier 2018 sur France 4. En 2019, elle a joué le rôle de l'inspecteur Camara, dans le film « Les Traducteurs » et, en 2020, elle a commencé le tournage de la nouvelle série télévisée, « La Promesse ».