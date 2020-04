Congo-Brazzaville: COVID-19 - La Chine lance les essais cliniques d'un vaccin

La Chine a annoncé le début des essais cliniques sur l'être humain en phase II, pour deux vaccins contre la pandémie du coronavirus.

Le premier est développé par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech cotée au Nasdaq, l'autre par l'Institut de produits biologiques de Wuhan et l'Institut de virologie de Wuhan. Les deux équipes ont reçu le feu vert de l'agence chinoise des médicaments et de la sécurité alimentaire. « La vaccination de sujets durant la phase 1 des essais cliniques et le recrutement de volontaires pour la phase 2 des essais cliniques a commencé le 9 avril 2020 », a déclaré Wu Yuanbin, cadre du ministère chinois de la Science et de la Technologie lors d'un point de presse.

D'après Wu Yuanbin, les vaccins chinois sont des premiers vaccins contre le coronavirus au monde à entamer les études cliniques de phase 2. La phase 2 correspond au deuxième volet des tests nécessaires pour s'assurer de l'efficacité et de l'innocuité d'un vaccin. Il y en a trois en tout. La première phase, à laquelle participent quelques dizaines de volontaires en bonne santé, permet de tester la tolérance de l'organisme à la substance concernée, d'évaluer la réponse du système immunitaire et de surveiller les effets indésirables. La deuxième prend généralement place dans une partie du monde touchée par la maladie et inclut plusieurs centaines de participants qui appartiennent à des groupes à risque (maladies respiratoires, cardiopathies, diabète, etc.). Enfin, la troisième phase examine l'efficacité du vaccin chez plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de personnes au profil sanitaire large.