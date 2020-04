Congo-Kinshasa: COVID-19 - Camp Colonel Kokolo, un monde à part

Pour faire face au Coronavirus, quelques mesures de protection qu'on qualifie des « mesures barrières » mondialement reconnues, ont été édictées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et répercutées sur la Nation Congolaise par les autorités sanitaires nationales. Ces mesures jugées salutaires par les experts en santé publique, ne sont pas respectées au quartier Béthanie, un des quartiers du Camp Colonel Kokolo.

Les habitants de ce quartier au cœur du Camp Kokolo, minimisent la contagion du Coronavirus qu'ils qualifient de maladie de la commune de la Gombe, selon une source qui nous rapporte cette nouvelle. Pis encore, s'étonne notre interlocuteur, un militaire se passant pour un pasteur, endoctrine tous ses voisins que cette maladie n'arriverait jamais dans leur quartier, il n'y a rien à craindre, rassure-t-il ses interlocuteurs qui le croient naïvement comme la parole de l'évangile. La raison pour laquelle les salutations s'effectuent avec les poignées des mains et des accolades d'amour en public comme d'habitude, les attroupements de plus de 20 personnes sont constatés par-ci, par-là, la distanciation sociale ignorée et les dispositifs de lavage des mains autour des petits marchés inexistants, en dehors de l'unique cantine robinet placée à l'entrée. Les habitants et leurs dépendants vivent dans ce quartier Béthanie comme dans un monde à part, déconnectés de toute réalité qui se passe et se vit sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa, s'indigne notre source.

Ce laissez- aller est un danger permanent au regard de la promiscuité des habitations et, surtout, leur surpeuplement sans commune mesure. Ce mauvais comportement du quartier "Béthanie", traduit peut-être ce qui se passe dans tous les autres quartiers de ce camp, qui pourrait se révéler pire que ce qui nous est rapporté de Béthanie.

Le commandant de ce camp est interpellé, non seulement, pour mener une agressive sensibilisation auprès de tous ses pensionnés mais aussi et surtout, mettre de la discipline dans les rangs de ses administrés, qui sont d'ailleurs des agents de l'ordre, sensés donner de l'exemple à suivre.

Ce Camp qui abrite aujourd'hui une colonie importante des militaires, des policiers et même des civiles, a été construit au cœur de la ville-province de Kinshasa, pour contrôler les indigènes par les colonisateurs belges, d'après les dires de certains historiens. Il doit faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités sanitaires en charge de lutte contre Coronavirus dans la capitale Rd congolaise, à cause de sa mitoyenneté avec plusieurs communes et de sa forte densité d'habitants. La diligence dans la sensibilisation de ces habitants, est une prévention de taille, pour éviter que par mauvais sort, ce Camp ne devienne un potentiel prochain foyer de Coronavirus, du fait de la négligence par ses occupants des mesures barrières qui ont fait preuve irréfutable sous d'autres cieux.