Congo-Kinshasa: RDC - L'UNICEF lance un appel de solidarité internationale pour soutenir ses efforts de mobilisation des ressources pour la préparation et la réponse au COVID-19

C'est depuis plus de quatre semaines, soit le 10 mars 2020 que le premier cas de COVID-19 a été détecté en République Démocratique du Congo. A ce jour, le pays compte plus de 350 cas confirmés. Lorsque nous comparons la courbe de la RDC avec d'autres pays, on pourrait s'attendre à une progression exponentielle dans les semaines à venir. Le Gouvernement de la RDC mène en ce moment une bataille à tous les niveaux pour vaincre cette maladie.

Toutes les structures étatiques notamment, le Ministère de la Santé, de l'Education, la Présidence et la Primature sont mobilisés pour essayer de minimiser l'impact du COVID-19. Toutefois, il n'est pas facile de contenir et maintenir la propagation de cette maladie du fait que de nombreuses personnes sont asymptomatiques et propagent rapidement la maladie dans tous les pays du globe. En RDC, cinq provinces sont affectées par le COVID-19. Il s'agit de Kinshasa, le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri et le Kwilu.

En tant que Représentant de l'UNICEF en RDC, je pense que pour arriver à contenir cette maladie, nous devons intervenir très rapidement dans le cadre du COVID-19. 60% de la population de la RDC est jeune et l'espérance de vie est de 60 ans. Nous devons aussi continuer la mise en œuvre des programmes essentiels en portant une attention particulière à certaines maladies comme la malaria, la malnutrition qui sont des maladies tueuses et adapter notre stratégie de réponse sur base de cette donne non négligeable.

Mon rôle en tant Représentant de l'UNICEF consiste à concentrer les efforts de l'UNICEF pour appuyer et accompagner le Gouvernement et ses partenaires dans sa réponse à cette pandémie. Je m'assure que les activités de notre programme continuent à être implémentées malgré cette crise. Que la vaccination des enfants soit organisée, tout en tenant compte de l'apparition du COVID-19, et ce, en respectant les mesures de distanciation sociale pour éviter que les enfants, les mères et le personnel soignant ne soient contaminés durant cette importante activité. Que les enfants souffrant de malnutrition continuent à recevoir l'appui nécessaire et que les programmes liés à la malaria continuent. Nous adaptons notre programme à la situation actuelle car si nous devions arrêter nos interventions sur le terrain, les conséquences sur les enfants seraient très graves.

Chaque matin, je me rends au bureau de l'UNICEF. Je participe à différentes réunions au courant de la journée notamment, aux réunions de la Task Force Présidentielle, du comité technique, du Ministère de la Santé où j'ai un rôle de conseil et de support. En ce moment, je travaille avec le Ministère de l'Education sur l'implantation d'une radio qui permettrait aux 27 millions d'élèves que compte la RDC de continuer l'école malgré le confinement. Nos 12 bureaux installés à travers le pays continuent de travailler normalement tout en respectant les mesures barrières et au bureau de Kinshasa, certains membres du personnel continuent de venir au bureau et les autres font du télétravail à partir de la maison.

En termes de priorités dans la réponse au COVID-19, l'UNICEF accompagne le Ministère de la Santé dans une campagne massive de communication pour expliquer aux communautés en quoi consiste la maladie, ses symptômes, ses modes de transmission et comment limiter sa propagation et quels comportements adopter lorsqu'on se sent malade. L'UNICEF a appuyé l'impression de 200.000 posters en français et dans les quatre langues nationales, plus de 2 millions de dépliants ont été produits et disséminés à travers le pays. Il existe aujourd'hui un numéro vert, le 101, qui permet à la population de poser des questions en temps réel à plus de 50 conseillers. Ce numéro est exonéré d'impôts grâce au concours du Gouvernement. Dans ce centre d'appel, nous travaillons avec plusieurs structures notamment, les entreprises de téléphonies qui ont mis gratuitement leurs matériels à la disposition du numéro vert. Le défi à présent est d'avoir des médecins qui répondraient directement aux questions des communautés. Les cellules d'animation communautaires doivent être mises à contribution pour amener les communautés à comprendre la situation, éviter de s'exposer inutilement et réagir en observant les gestes barrières. C'est une bataille que nous pouvons gagner avec l'implication des communautés.

Une autre priorité pour l'UNICEF est de redonner confiance au personnel de santé, pour qu'ils puissent apporter leur soutien aux enfants en faisant de bons diagnostics pour déceler de quoi souffrent exactement les patients. Et s'il s'agit du Coronavirus, apporter le traitement adéquat. Nous avons commandé du matériel de protection pour le personnel de santé, soit 160.000 masques. Je vous avoue que nous éprouvons de grandes difficultés pour faire expédier ce matériel en RDC. Raison pour laquelle, nous avons lancé un appel d'offre locale pour l'achat des masques qui pourraient être cousus par des couturières du pays. Nous allons aussi acheter localement du savon.

Je tiens à rendre un vibrant hommage au personnel de santé, ces héros dans l'ombre qui malgré les risques ne ménagent aucun effort pour soigner les malades. J'en appelle à la solidarité nationale et internationale pour aider et protéger le personnel soignant. La RDC a été solidaire avec tous les pays en évitant la propagation de la maladie à virus Ebola à l'extérieur du pays, il est important que les autres pays le soient à leurs tours envers le pays, en faisant des donations en produits et matériels nécessaires pour répondre au COVID-19.

Un autre défi auquel nous faisons face, c'est l'obtention de nouveaux financements pour répondre à cette crise. L'UNICEF estime que 58 millions de dollars sont nécessaires pour une réponse immédiate dans ses domaines de responsabilité. Nous avons déjà alloué 5 millions de dollars de nos propres ressources pour répondre aux besoins critiques jusqu'à ce qu'un financement supplémentaire soit assuré. Plus que jamais, nous avons besoin de tous les partenaires. Nous avons entamé des discussions avec nos partenaires financiers et je pense que dans un avenir très proche des fonds supplémentaires seront alloués.

Pour les enfants, je crains que la peur du Coronavirus fasse ressurgir certaines maladies endémiques mortelles telles que la rougeole et le choléra. Le COVID-19 risque de détourner l'attention du personnel soignant et de dégrader le système de santé du pays. Si les établissements de santé n'ont pas les moyens de fournir des services de vaccination, de nutrition et d'autres services essentiels, notamment dans les régions reculées du pays, la vie et l'avenir de nombreux enfants congolais risquent d'être meurtris ou détruits par ces maladies évitables. Je félicite le gouvernement d'avoir publié la directive relative à la continuité des services de vaccination.

J'ai une expérience personnelle avec le COVID-19, l'un de mes fils qui est étudiant en France en a souffert. Il est à présent guéri. Ma famille vit en RDC et nous sommes tous exposés de la même manière. La maladie ne fait pas de choix entre les personnes. Mais malgré cela, je viens chaque matin au bureau, je respecte les gestes barrières et je me protège. A toutes ces personnes qui ne croient pas au COVID-19, je vous assure que la maladie existe bel et bien. Il est important d'écouter les conseils des médecins. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons nous protéger.