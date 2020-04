Afrique: Lutte contre le COVID-19 en RDC - Africa Reconciled note la non-implication de l'Etat à plusieurs niveaux

Après plusieurs séances de sensibilisation et de plaidoyer contre le Covid-19 dans la Ville de Goma et ses environs, Africa Reconciled vient de collecter des informations relatives à la pandémie dans Cinq entités rurales et urbaines. Il s'agit de territoires de Masisi, Kabare et Rutshuru ainsi que des villes de Bukavu et d'Uvira dans les provinces du Nord et Sud Kivu.

Dans une synthèse des informations regroupées, cette structure œuvrant pour la paix en RDC a décelé les failles et les réussites dans le système de gestion de la situation du Covid-19 par le pouvoir congolais, principalement dans la partie Est du pays. Selon Africa Reconciled, «on ne ressent pas réellement l'implication de l'Etat à plusieurs niveaux ».

Le département de plaidoyer d'Africa Reconciled estime que le pouvoir ne fait que rappeler et surveiller les mesures de restriction annoncées précédemment. Il est limité, dit-il, par le manque des moyens nécessaires à la mobilisation des masses mais aussi à la mise en place des dispositifs sanitaires nécessaires.Il ressort des informations collectées par la structure que contrairement aux agglomérations urbaines, les territoires des provinces n'ont pas fait un seul pas dans la lutte contre covid-19.

«Les actions en République Démocratique du Congo contre le Covid-19, particulièrement dans la partie-Est, sont encore trop minces [... ] Les mesures de restrictions viennent plutôt asphyxier le vécu quotidien des Habitants », révèle leur mission sur terrain.

Par contre, les quelques rares actions de protection de la population sur le terrain sont menées par les organisations non-Gouvernementales membres de la société civile qui, en fonction des moyens disponibles, placent des points de lavage des mains dans certains coins au profit de la population mais cela est loin de répondre au besoin.

Face à cela, Africa Reconciled est en train de booster ses différents clubs disséminés dans lesdits territoires à sensibiliser les masses paysannes sur la pandémie. Les canaux privilégiant la distanciation sont mis à contribution pour l'accomplissement escomptée de cette mission.La gestion négative de la pandémie en provinces.C'est à travers les points focaux de différents clubs des jeunes implantés par Africa Reconciled dans ces entités administratives du Nord et Sud-Kivu, que les informations ont été regroupées en cette période où les mouvements des personnes sont suspendus entre les différentes contrées du Nord et Sud Kivu.

Pour Africa Reconciled, au regard du niveau de désinformation qui alimente les conversations autour du Covid-19 dans la plupart des territoires, il y a lieu de redouter le pire au cas où des mesures de prévention contre la pandémie ne sont pas envisagées dans les courts termes.

A Katana, Masisi et Rutshuru, les mesures de prévention ne sont point observées par les populations. Aucun dispositif de lavage des mains de base n'y est visible. Les écoles et les églises y sont fermées mais les marchés sont opérationnels sans le moindre respect des restrictions contre le Covid-19. Dans les Villages, les paysans perçoivent le coronavirus comme une maladie des étrangers et non des autochtones. Aussi, le prix des biens de première nécessité a été revu à la hausse suite à l'isolement des Villes de Bukavu et Goma du reste de deux provinces.

Par ailleurs, dans les villes de Bukavu et Uvira, les habitants sont conscients de l'existence du covid-19 dans la province du Sud-Kivu et cela grâce aux efforts conjugués des organisations humanitaires, des Radios communautaires et Hommes de bonne volonté qui se sont lancés dans de vastes campagnes de sensibilisation contre la Pandémie. Les gestes-barrières sont observés par les populations particulièrement à Bukavu où quatre cas d'infections sont déjà enregistrés.

Toutefois, Africa Reconciled note quelques difficultés auxquelles font face les populations, notamment le manque d'accès au matériel de protection contre le Covid-19 et aux dispositifs de lavage des mains pour le public et les ménages surtout les plus vulnérables. Mais également le manque d'accès des jeunes et des enfants à la poursuite des apprentissages en situation de confinement suite à la rupture avec l'école, la non-implication des autorités de base dans les actions de lutte contre la Pandémie, ainsi que l'absence d'une synergie locale ou régionale multisectorielle contre le Covid-19.

Renforcer les capacités du personnel médical en zones rurales

Etant donné la contamination accélérée des populations par la pandémie du Covid-19, Africa Reconciled recommande au pouvoir public de renforcer les capacités du personnel médical en zones rurales sur le covid-19, mettre en place des infrastructures des soins pour la prise en charge des éventuelles victimes de cette maladie et distribuer du matériel de prévention et protection à la population.

Aux organisations humanitaires, elle suggère d'élaborer urgemment des plans de sensibilisation des masses paysannes sur le Covid-19 dans les territoires du Nord et Sud-Kivu où le besoin en informations sur cette pandémie est largement ressenti.Et à la communauté internationale, de faciliter l'acquisition par la RDC du matériel de protection appropriée et éventuellement des médicaments pour mieux face faire à cette redoutable épidémie sur son vaste territoire.