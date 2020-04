Mali: La démocratie en otage ?

Le 25 mars dernier, alors qu'il battait campagne dans la région de Tombouctou pour le premier tour des élections législatives, Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la république et la démocratie (Urd) et chef de l'opposition malienne, a été enlevé avec sa suite par un groupe de djihadistes présumés appartenir à la katiba d'Amadou Koufa.

Depuis lors, tous ceux qui l'accompagnaient (il y a eu un mort et un blessé) ont été libérés, sauf M. Cissé que ses kidnappeurs voudraient utiliser comme monnaie d'échange dans la libération de djihadistes détenus par l'État malien.

Le contexte de lutte contre le covid-19 dans lequel cet enlèvement est intervenu éclipse un peu cet évènement qui est loin d'être banal. En effet, la peur induite par le coronavirus a orienté tous les efforts des différents États de la planète -y compris le Mali- vers l'éradication de la pandémie.

Les négociations pour sa libération ont pourtant été entamées par le gouvernement malien appuyé par des notables du cercle de Niafunké, mais elles sont difficiles et un maire qui servait d'intermédiaire a lui aussi été enlevé.

Selon un collaborateur du président malien « Le président ne peut pas rester les bras croisés face à l'enlèvement d'un citoyen malien, qui plus est le chef de file de l'opposition !

Mais les actes que le président pose ne peuvent pas non plus être étalés sur la place publique ». Qui plus est une éventuelle libération par la force (opération commando) mettrait en péril la vie de l'otage, d'autant plus qu'il est seul au milieu de ses ravisseurs.

La Katiba de Koufa couvre densément la région par ses réseaux et le moindre déplacement est signalé.

Le gouvernement malien est dans une position très difficile car toute lenteur dans les négociations ou la libération de l'otage pourrait être finalement interprétée par les partisans de ce dernier comme un signe de mauvaise volonté. Et pourtant, il n'y a d'autre voie que celle-là.

Le cercle de Niafunké, fief de Soumaïla Cissé où le kidnapping a eu lieu, est réputé dangereux à cause de nombreuses bandes de djihadistes qui y circulent. Selon un homme politique malien.

« C'est une zone qui est totalement hors de contrôle du gouvernement, il n'y a pas de poste de sécurité, il n'y a absolument rien.

Les hommes armés que l'on trouve là-bas se réclament pour la plupart de la katiba Macina du JNIM ; et ils sont là-bas en grand nombre ». Dès lors, il est certain que M. Cissé a pris des risques car au lieu d'être lourdement accompagné, son cortège n'était constitué que de deux véhicules 4×4.

On se demande pourquoi cette katiba, apparue en 2015 et appartenant au Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (filiale d'Al Qaïda) et qui s'était déclarée ouverte à l'appel au dialogue national inclusif lancé par le Président malien Ibrahim Boubacar Keita, a pu poser un tel acte qui est en contradiction avec sa position exprimée.

Le premier tour des élections législatives s'est déroulé le 29 mars et 22 députés dont M. Cissé sur les 147 que compte l'Assemblée nationale malienne ont été élus.

Mais la violence des groupes djihadistes au centre du pays a provoqué la fermeture de 1000 bureaux de vote sur les 22.000 qui couvrent le territoire malien.

Le second tour s'est également déroulé dimanche dernier avec les mêmes perturbations. Toute la classe politique malienne était unanime pour renouveler une Assemblée nationale dont le mandat des députés a expiré depuis 2018.

Mais la vie politique malienne ne pourra pas réellement reprendre son cours normal tant que la figure de proue de l'opposition sera entre les mains des djihadistes. Sinon c'est un peu comme si la démocratie malienne était en otage.