Sénégal: COVID 19 - 35 nouveaux cas, le pays passe la barre des 400 cas

La situation épidémiologique du Sénégal empire. Selon le communiqué N°51 du ministère de la Santé et de l'action sociale, sur 466 tests réalisés pour le compte de la journée du mardi 21 avril, 35 sont revenus positifs dont 34 cas contacts suivis par les services sanitaires et encore 01 cas communautaire.

La directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a renseigné : « 07 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris », et a rassuré sur l'état de santé des autres malades hospitalisés dans les différents centres de traitement.

Par ailleurs, ledit communiqué a indiqué que le seul cas communautaire recensé hier provient du quartier de Niarry Tally. En somme, le pays a enregistré à la date du mardi 21 avril 2020, 412 cas positifs et passe ainsi la barre des 400 cas du nouveau coronavirus.

Au nombre de ces 412 cas dénombrés, 242 guéris, 5 décès, 1 évacué et 164 malades sont encore sous traitement dans les hôpitaux.

Les lieux de provenance des 35 nouveaux cas déclarés par le ministère de la Santé

C'est une première depuis le 02 mars 2020, jour de la déclaration du 1er cas du nouveau coronavirus au Sénégal.

Les résultats des examens virologiques relatifs à la pandémie du coronavirus au Sénégal, du mardi 21 avril, ont révélé selon le ministère de la Santé et de l'action sociale, 35 cas positifs sur un échantillon de 466 tests réalisés.

Le Sénégal passe ainsi la barre des 400 cas, soit 412 cas plus précisément enregistré, dont 26 districts sont déjà touchés par le virus.

En dehors d'un (1) cas communautaire enregistré à Niarry Tally, les 34 cas contacts suivis ont touché plusieurs zones. Dakar Sud, Dakar Centre et Dakar Ouest ont enregistré respectivement, 3 cas, 4 cas et 3 cas positifs.

Soit respectivement 71, 26 et 65 cas au total pour chaque district. 6 contacts nouveaux ont été détectés dans la ville sainte de Touba. Goudiry, Pikine et Guédiawaye en comptent respectivement 6, 7 et 4 cas positifs, et au total 30, 18 et 27 malades sont déclarés respectivement dans ces trois districts. Ziguinchor a enregistré un (1) seul cas portant à 14 le total dans la région, tout comme Mbao qui comptabilise à ce jour 9 cas.

RIPOSTE CONTRE LES TRANSMISSIONS COMMUNAUTAIRES : Touba menacé de confinement, Goudiry inquiète avec ses 27 cas

A la date du mardi 21 avril, la ville sainte de Touba comptabilise 37 cas du nouveau coronavirus dont plusieurs cas communautaires.

La situation épidémiologique de la zone devient un véritable casse-tête pour les autorités et pour le Dr Pharmacien, Djiby Sarr, un confinement total pour une durée de 15 jours serait vital Touba.

Ailleurs, c'est la région de Goudiry qui présente un tableau épidémiologique inquiétant. 27 cas ont été recensés dans la zone et le Pr. Moussa Seydi, Chef Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, se déplacera lui-même pour palper le pouls de la situation. Louga et Thiès retrouvent une accalmie face à Covid-19.

La pandémie du nouveau coronavirus retrouve une fois de plus ses aises dans la ville sainte de Touba. Ce qui pourrait être qualifié d'un 2e épisode d'épidémie dans le district de Touba, pousse les autorités à prendre des mesures draconiennes telles que la fermeture du célèbre marché Ocass qui draine toute une foule et qui est en proie à la contamination de la maladie à Covid-19.

Pour enrayer la situation, Djiby Sarr, docteur en pharmacie, plaide pour un confinement total d'une durée de 15 jours comme solution impérative pour contrôler la propagation de ce nouveau virus.

A défaut, l'hécatombe peut se produire dans la cité religieuse, d'après lui. «Touba est une agglomération, c'est pourquoi je demande à l'État de confiner cette ville, même si c'est pour 15 jours », a recommandé Dr Djiby Sarr.

Et de poursuivre : «si la situation perdure, les médecins seront dépassés, raison pour laquelle les Sénégalais doivent prendre leurs propres responsabilités».

Dans la même veine, Dr Sylla, médecin-chef du centre de santé de Darou Marnane où sont internés les malades, rompt le silence et tire la sonnette d'alarme.

«À ce stade de la lutte, si les choses continuent ainsi, ce sera difficile pour les autorités sanitaires qui ne ménagent aucun effort pour endiguer cette pandémie », a déploré le médecin au micro de la radio Walf Fm.

27 Cas à Goudiry ! Le Pr Seydi dans la place

La situation épidémiologique à Goudiry semble aussi dégénérer. A la date du mardi 21 avril, 6 nouveaux cas ont été enregistrés à Goudiry sur 82 tests effectués, portant le cumul de cas à 27 malades sous traitement à l'hôpital régional de Tambacounda.

Ainsi, Dr Omar Mamadou Baldé, gouverneur de la région, a sollicité l'intervention du professeur Moussa Seydi pour mieux lutter contre Covid-19. Pour rappel, il est le président du comité régional de gestion des épidémies dans la région.

À cet effet, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, dont les efforts entrepris pour la prise en charge des malades de Covid-19 ont été loués et magnifiés par le réputé international virologue, Pr. Didier Raoult, est attendu le mardi 21 avril à Tambacounda pour palper le pouls de la situation et donner des indications stratégiques.

Louga et Thiès, sur le qui-vive

Louga respire ! La situation épidémiologique dans la région s'améliore, du fait de 4 jours sans le moindre cas dépisté après une recrudescence des cas dans la région. Le dernier cas testé positif remonte au vendredi dernier.

Mieux, sur les 29 malades du coronavirus dans la région, 11 sont déclarés guéris et ont rejoint leurs domiciles. Qui plus est, 59 personnes sont sorties négatives de leur mise en quarantaine.

Le bilan à la date du mardi 21 mars fait état de 18 malades encore sous traitement entre Saint-Louis, Diamniadio et Dalal Jam. Par ailleurs, la région de Thiès garde un bon contraste face à la pandémie de Covid-19.